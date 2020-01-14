حذف الصور والمرفقات من تطبيق الرسائل

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أصبحت إدارة الرسائل والصور والروابط والمرفقات في تطبيق الرسائل الملحق بنظام التشغيل «آي أو إس 13» أسهل بكثير من ذي قبل. وبات من السهل على المستخدم الانتقال مباشرة إلى المحادثة التي يرغبها وإزالة هذه العناصر بسهولة لو أراد ذلك. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بـ«آي أو إس 13»، وأردت التخلص من بعض العناصر المرفقة بمحادثاتك، مثل الصور والمرفقات للحصول على مساحة تخزين أكبر يمكنك اتباع ما يلي: افتح تطبيق الرسائل وانطلق إلى المحادثة التي ترغب في محو بعض المرفقات الموجودة بها، ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال في أعلى النافذة الخاصة بالمحادثة، ومن ثم انقر أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل حرف «i»، وبعدها مرر للأسفل لتظهر مجموعة من التصنيفات تضم «الصور» Photos و«الروابط» Links و«المرفقات» Attachments.

ولمحو بعض العناصر بشكل فردي، انقر العنصر المختار مع التثبيت، ثم انقر داخل القائمة المنسدلة فوق خيار «الحذف» Delete.

ولو أردت حذف عدد من العناصر دفعة واحدة، انقر خيار «عرض كل الصور» See All Photos أو «كل الروابط» Links أو «كل المرفقات» Attachments، ثم فوق خيار «التحديد» Select لحذف ما تريد.