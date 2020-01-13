استخدام أزرار التحرير الجديدة في تطبيق التذكير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع إطلاق إصدار «كاتالينا» الخاص بأجهزة «ماك»، قدمت شركة «أبل» لمستخدميها عدداً كبيراً من الميزات، وأضافت بعض التطبيقات الجديدة، كما قدمت تغييرات ملحوظة في بعضها الآخر. ومن التطبيقات التي شهدت هذا التغيير تطبيق التذكير The Reminders، حيث أضافت «أبل» إليه ملمح القوائم الذكية ومهام فرعية إلى المهمة الأساسية، وأزراراً جديدة للتحرير وقوائم للمجموعات، وسمحت بتكامله مع تطبيق الرسائل. وحاولت «أبل» أن تجعل أزرار التحرير الجديدة مشابهة لشريط الأدوات الذكي الموجود في نظام التشغيل «آي أو إس». فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «كاتالينا» وترغب في الاستفادة من أزرار التحرير السريعة في إضافة بعض العناصر إلى التذكيرات بالتطبيق، اتبع ما يلي: توجه إلى قسم Notes في نهاية الجانب الأيمن من نافذة التطبيق، وانقر زر «إضافة تاريخ» Add Date لتضيف تاريخاً محدداً مسبقاً مثل اليوم أو غداً أو الأسبوع المقبل، كما يمكنك اختيار يوم أكثر تحديداً بحسب رغبتك، ثم انقر زر «إضافة مكان» Add Location لتضيف المكان المرتبط بالتذكير، مثل «العودة إلى المنزل»When Arriving Home. ويمكنك أيضاً اختيار الأماكن بحرية أكثر.