تشغيل اللقطات المتحركة لمرة واحدة عبر «غوغل»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تتميز أداة Google Earth Studio بقدرتها على إنشاء وعرض لقطات فيديو متحركة لصور الأقمار الاصطناعية، والصور ثلاثية الأبعاد التي تم التقاطها من الجو عبر تطبيق Google Earth. ويمكن للمستخدم وقتها الاستعانة بالإمكانات المتميزة لأدوات «غوغل» الأخرى، كالتحليق بالطائرة، واستيراد ملفات Klm لتعزيز المشروع الذي ينشئه. كما تمنح الأداة المستخدم حرية كبيرة في تغيير الإعدادات الخاصة بإنشاء الفيديوهات والصور المتحركة بما يتوافق مع رغباته. فإذا كنت من مستخدمي تلك الأداة، فإنه يمكنك تشغيل عرض اللقطات المتحركة لمرة واحدة باتباع الآتي: توجه إلى موقع Google Earth Studio على الـ«ويب» وسجل الدخول إلى حسابك، ثم انقر قائمة «ملف» File ضمن شريط القوائم، ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «التفضيلات» Preferences وانقر فوقه، ومن ثم انقر فوق قائمة «التفضيلات العامة» General في شريط القوائم الموجود يسار الشاشة، ومرر داخل الجانب الأيمن من النافذة حتى تصل إلى تبويب «التشغيل الافتراضي» Default Playback وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة تحته، وبعدها انقر خيار التشغيل لمرة واحدة Single Playback، ثم انقر فوق خيار الحفظ.