أدوات الرعاية الصحية الذكية تحظى باهتمام زوار «سي إي إس 2020»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

منذ اللحظات الأولى لافتتاح معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 «سي إي إس» CES في مدينة لاس فيغاس الأميركية، أمس، بدا واضحاً أن الأنظمة والأجهزة والمعدات الرقمية المعتادة، مثل الهاتف والكمبيوتر اللوحي، لم تعد وحدها تنافس على خطف الأضواء، إذ باتت تنافسها منتجات ذكية جديدة، في مقدمتها المعدّات المستخدمة في مجال الرعاية الصحية، والنظافة الشخصية والمنزلية.

فرشاة أسنان

ولاقت فرشاة أسنان «واي بروش»، التي أنتجتها شركة «فاس تيث» الفرنسية، اهتماماً كبيراً بين العارضين والزوار على حد سواء، وهي فرشاة ذكية يتم التحكم فيها بوحدة تحكم بسيطة عبر تقنية «بلوتوث»، لتنظف أسنان الفكين العلوي والسفلي خلال 20 ثانية.

الفرشاة مصممة على هيئة أقرب إلى واقي الفم، الذي يستخدمه الرياضيون المحترفون في الملاكمة، لكنها تتسم بالمرونة والليونة، ومليئة بشعيرات من النايلون.

وقالت الشركة المنتجة إنه تم اختبار الفرشاة الجديدة داخل المختبرات، وعلى 3000 مستهلك، وتخضع حالياً لدراسة طبية سريرية قبل التصريح باستخدامها على نطاق واسع، فيما يتوقع طرحها في الأسواق بعد مارس 2020، بأسعار تراوح بين 125 و180 دولاراً (بين 456 و661 درهماً).

سجادة قياس الوزن

وظهرت في المعرض سجادة ذكية صغيرة أنيقة، أنتجتها شركة «ماتيو» الفرنسية، تقيس وزن الجسم عند الوقوف عليها، وذلك ضمن وظائف أخرى تجعلها قادرة على العمل جزءاً من النظام الغذائي والعلاجي ونظام اللياقة البدينة الذي يقوم به الشخص، سواء بغرض إنقاص الوزن أو رفع اللياقة البدنية. أما الميزة البارزة في السجادة فهي تقييم الوضح الصحي للشخص الواقف عليها، من خلال ميزانين يحتويان على 7000 نقطة ضغط، كل منها مرتبط بوضعية أو حالة معينة بالجسم، ومن ثم يقترح التمارين الرياضية المناسبة للتعامل معها، سواء تقوية العضلات، أو فقرات الظهر، كما تقدم توصيات بشأن النظم الغذائية المصاحبة لذلك.

روبوت العناية بالحمام

بدورها، عرضت شركة «شارمن»، التابعة لمجموعة «بروكتل آند جامبل» الأميركية، مجموعة أنظمة تقنية للعناية بالحمامات المنزلية، تتضمن روبوتاً صغيراً أطلقت عليه «رول بوت»، يرصد كل مكونات الحمام، والأدوات ومواد التنظيف المستخدمة بداخله، مثل ورق التواليت والمناديل، والصابون، ويقوم بتعويضها أولاً بأول من خلال إحضارها من مكان تخزينها ووضعها في مكان مخصص لها بالحمام. ويعاون «رول بوت» نظام استشعار إلكتروني يطلق عليه «مستشعر الروائح»، الذي ينبه إلى كيفية التخلص من الروائح.

يعمل الروبوت ونظام استشعار الروائح من خلال الهاتف المحمول، ويمكنهما إصدار تنبيهات حول حالة الحمام، ونصائح بشأن التوقف عن استخدامه حتى القيام بالتنظيف، وفي حالة الحمامات بالأماكن العامة يمكن أن تظهر هذه التنبيهات على شاشة معلقة على الباب الرئيس.

النوم بشكل عميق

شهد المعرض طرح منتج فرنسي مصمم على هيئة «عقال» يتم وضعه على الرأس، لتدريب الدماغ خلال النهار على الدخول في نوم عميق مريح ليلاً، في وقت أسرع بنسبة 40% من الحالات العادية، ويستفيد من هذا «العقال» مَن يعانون الأرق وصعوبة الدخول في النوم.

يحمل المنتج اسم «أوروجو نايت»، ويتوقع ظهوره في الأسواق خلال النصف الثاني من العام الجاري، ويعمل من خلال قياس الموجات الكهربية في المخ، وعن طريق تطبيق ذكي يدرّب الشخص على كيفية السيطرة على موجات المخ المسؤولة عن النوم.

يعمل الجهاز بتطبيقات يمكن تشغيلها على هواتف «آي فون» و«أندرويد» معاً، وهو مصمم لاستخدامه لمدة 20 دقيقة يومياً، ضمن ثلاثة أيام في الأسبوع.