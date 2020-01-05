«اتصالات» تطلق شبكة النفاذ الراديوية الافتراضية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن نجاحها في إطلاق شبكة النفاذ الراديوية الافتراضية (Open vRAN)، الأولى من نوعها في منطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون بذلك ضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم في تحقيق هذا الإنجاز التكنولوجي الكبير.

وأفادت الشركة في بيان بأن تقنية Open vRAN تعمل على الارتقاء بشبكة الهاتف المتحرك، وذلك لقدرتها على تعزيز إمكانات البنية الرقمية للشبكات اللاسلكية، والمدعومة بتقنيات مبتكرة تتبع أفضل المعايير العالمية.

وذكرت أن النجاح الجديد تحقق بفضل التعاون المثمر الذي جمع «اتصالات» وشركائها Altiostar وNEC وCisco، إضافة إلى عدد آخر من رواد مزودي تقنية vRAN.

وأوضحت «اتصالات» أن التقنية الجديدة تجمع بين إمكانية التوسع الشبكي من جهة، وتفعيل الشبكات الافتراضية من جهة أخرى، التي تتم بوساطة دمج معدات مختلفة من موردين متنوعين باستخدام الأجهزة التجارية COTS، وهو الأمر الذي يتيح فرصة الاعتماد على البرمجيات التقنية في الشبكة عوضاً عن الأجهزة التقليدية.

وأضافت أن الآلية الهندسية لشبكة النفاذ الراديوية الافتراضية تتمحور في فصل العناصر البرمجية لنظام RAN عن الأجهزة التقليدية، لتنتج عن ذلك مرونة تشغيلية وتخفيض الطاقة المستهلكة، علاوة على الارتقاء بسعة الشبكة وتحسينها من خلال التبسيط وتوفير وسائل وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وقال النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»، المهندس سعيد الزرعوني: «نفخر اليوم بأننا ضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم في نشر شبكة النفاذ الراديوية الافتراضية vRAN، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية (اتصالات) المتمثلة في (قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات)، إذ إنه من خلال إطلاق هذه التقنية المتطورة، فإننا نواصل مساعينا الدؤوبة لدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات، من خلال توظيف أهم التقنيات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي في البنية الرقمية لشبكة الهاتف المتحرك، انسجاماً مع الرؤية الرقمية لدولة الإمارات».