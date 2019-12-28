مبيعات قياسية في موسم العطلات وراء ارتفاع أسهم «أمازون»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

سجلت أسهم شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة «أمازون» أكبر ارتفاع لها على مؤشر أسهم «اس أند بي»، الذي يضم أكبر 500 شركة أميركية، في ظل مبيعات قياسية في موسم العطلات. وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن سهم «أمازون» ارتفع بنسبة 3.4% خلال تعاملات أمس، بعد انتهاء عطلات أعياد الميلاد، ليسجل بذلك أعلى ارتفاع له على مؤشر «اس أند بي».

وأعلنت «أمازون» أن مبيعاتها خلال موسم تسوق عيد الميلاد الحالي، سجلت رقماً قياسياً جديداً، مشيرة إلى أنها تلقت طلبيات بمليارات الدولارات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب المبيعات القوية لأجهزة «أمازون» الإلكترونية.

وذكرت الشركة أن من أكثر منتجاتها مبيعاً «إيكو دوت» و«فاير تي.في ستيك»، و«إيكو شو5». كما شكلت الأجهزة المعتمدة على نظام المساعد الشخصي الصوتي «أليكسا» واحداً من أكثر الهدايا شعبية خلال السنوات الماضية.

وذكرت «أمازون» أن مبيعاتها من هذه الأجهزة خلال العام الجاري زادت بملايين الوحدات مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت «أمازون» إلى أن تفاعل العملاء مع نظام «أليكسا» وصل إلى مستويات قياسية، باستخدام المساعد الصوتي للحصول على وصفات معينة أو تشغيل برامج تلفزيونية أو أفلام.

وأضافت في بيان صحافي أن «العملاء سألوا (أليكسا) عن وصفات وأجهزة الطهي ملايين المرات خلال موسم العطلة، حيث ساعد (أليكسا) في صناعة وجبة إفطار العيد والكعك والمشروبات».

وذكرت «أمازون» أن ألعاب الأطفال وألعاب الكمبيوتر والأزياء ومستحضرات التجميل كانت بين السلع الأكثر مبيعاً خلال العيد، ورغم أنها لم تقدم بيانات تفصيلية في هذا الشأن فقد ذكرت أنها باعت أكثر من نصف مليون قطعة من هذه المنتجات.

يأتي ذلك، فيما أظهر تقرير صادر عن شركة خدمات بطاقات الدفع الإلكتروني «ماستر كارد» أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال موسم العطلة الأخيرة، ارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل رقماً قياسياً جديداً.