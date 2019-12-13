الكشف عن وظيفة جديدة في «جيميل»

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أطلقت شركة «غوغل» وظيفة جديدة بخدمة البريد الإلكتروني «جيميل» Gmail تتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات بدلاً من إعادة توجيهها.

وأوضحت «غوغل» أن الوظيفة الجديدة تقوم بنسخ الرسائل الإلكترونية في مرفق، بدلاً من إعادة توجيهها، حيث تظهر أهمية هذه الوظيفة عند الرغبة في إرسال رسائل عدة تدور حول موضوع معين.

وأشارت الشركة إلى أنها توفر إمكانات عدة لإرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات، مبينة أنه يمكن للمستخدم تحديد مجموعة من الرسائل في البريد الوارد، ويتم نقلها إلى الرسالة الإلكترونية الجديدة عن طريق وظيفة السحب والإفلات بواسطة الزر الأيمن للفأرة، وعندئذ تظهر الرسائل الإلكترونية بشكل منفصل كمرفقات. وأضافت أنه فضلاً عن ذلك، يمكن للمستخدم تحديد الوظيفة الجديدة من خلال النقر على الأيقونة ثلاثية النقاط وتحديد بند القائمة «إعادة التوجيه كمرفق»، وذلك من أجل إرسال رسالة إلكترونية أو أكثر كمرفق.