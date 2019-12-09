ارتفاع كبير في هجمات القرصنة على شبكات مدن أميركية

المصدر: واشنطن ــ د.ب.أ

تعرضت شبكات معلومات أكثر من 70 حكومة محلية على مستوى الولايات والمدن الأميركية لهجمات إلكترونية من جانب قراصنة يطلبون الحصول على أموال مقابل إعادة تشغيل الشبكات، وذلك خلال العام الجاري.

وبحسب شركة «باراكودا نتوركس» لتأمين شبكات المعلومات، فإن الحكومات المحلية أكثر استعداداً لدفع الأموال مقابل حذف برامج القرصنة، فبعد أن أنفقت مدينة أتلانتا 2.6 مليون دولار، حتى تتمكن من استعادة السيطرة على شبكة معلوماتها بعد تعرضها للقرصنة، بدلاً من أن تدفع 52 ألف دولار للقراصنة، بدأ الكثيرون من مسؤولي الحكومات المحلية يفضلون دفع الأموال للقراصنة باعتباره الخيار الأقل كلفة.

ويرى خبراء تأمين شبكات المعلومات أن موافقة الكثير من حكومات المدن والولايات الأميركية على دفع أموال للقراصنة بدلاً من الإنفاق على الوسائل التكنولوجية اللازمة للتصدي لهذه الهجمات، تشجع القراصنة على استهداف المزيد من الشبكات الحكومية.