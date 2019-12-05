«كورسير» تُطلق أشرطة إضاءة ذكية جديدة

المصدر: فريمونت - د.ب.أ

أعلنت شركة «كورسير» الأميركية عن إطلاق أشرطة الإضاءة الذكية (iCue LS100) الجديدة.

وأفادت الشركة بأن أشرطة الإضاءة الجديدة تعتبر أول «موديل» من سلسلة المنتجات، التي يتم التحكم فيها عن طريق (iCue) لتأثيرات الإضاءة والإضاءة المحيطة.

وأضافت أن تأثيرات الإضاءة RGB المتزامنة تعمل على توفير إضاءة رائعة لسطح المكتب المخصص للألعاب، فيما يسمح برنامج «كورسير iCue» بإضفاء تأثيرات الإضاءة للبيئة المحيطة بالكامل عن طريق الحاسوب.

وأشارت الشركة إلى أنه يتوافر مقاسان من أشرطة الإضاءة الذكية الجديدة مع خاصية التحكم في الإضاءة عن طريق برنامج (iCue) الذي يقوم بربط جميع المكونات المتوافقة والأجهزة عن طريق واجهة مركزية؛ حيث يمكن مزامنة تأثيرات الإضاءة بسهولة عن طريق الأجهزة المتوافقة مع برنامج (iCue) مثل لوحات المفاتيح والمراوح ووحدات DRAM.