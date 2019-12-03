تسهيل التعامل مع «وورد»

المصدر: الامارات اليوم

إذا كنت من مستخدمي برنامج «مايكروسوفت وورد» Microsoft word، فإنه يمكنك تسهيل التعامل مع البرنامج باتباع الخطوات التالية:

• انقر فوق مفتاحي: «Shift بلس F5» لتصل بسرعة إلى آخر موضع حررته في المستند الذي تعمل عليه، بدلاً من البحث داخل المستند كله.

• يمكنك استخدام مستندات «وورد» كسبّورة أو ورقة فارغة تكتب في أي موضع منها، إذا نقرت مرتين فوق أي موضع داخل المستند وبدأت تكتب عنده.

• للتخلص من «الأنماط» Styles أو «التنسيقات» Formatting التي يتميز بها النص الذي ترغب في نقله من الويب إلى داخل المستند، حدد الجزء المرغوب، ثم انقر فوق: «Ctrl»، إضافة إلى مفتاح Space Bar.

• يمكنك استخدام ملمح القص واللصق دون الاستعانة بالاختصارات المعروفة «Ctrl-x» و«Ctrl-v»، وذلك عن طريق تحديد الجزء المرغوب من النص، والنقر فوق مفاح F2، ثم نقل مؤشر الـ«ماوس» إلى الموضع الذي ترغب في نقل النص إليه، والنقر فوق «إدخال».