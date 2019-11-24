طرح حاسوب صغير بأحدث معالجات «إنتل»

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «إم إس آي» التايوانية، عن حاسوب صغير جديد، مزود بأحدث معالجات «إنتل» من الجيل العاشر.

وذكرت الشركة أن الحاسوب «Cubi 5» الجديد، يتيح للعملاء إمكانية الاختيار بين معالجات «إنتل Core i3-10110U»

و «Core i5-10210U»

و «Core i7-10510U».

وأوضحت أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على منفذي DDR4 لتركيب ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 64 غيغابايت، مع إمكانية تركيب قرص صلب «M.2-SSD»، إضافة إلى قرص حالة ساكنة SSD وقرص صلب 2.5 بوصة في الجزء السفلي من الجهاز.

وأضافت الشركة أنه يوجد على الجانب الأمامي للحاسوب الجديد مخرج سماعة الرأس ومنفذ «USB-A» ومنفذ «USB-C»، كما يوجد على الجانب الخلفي اثنان من منافذ (USB 2.0) واثنان من منافذ (USB 3.2) ومنفذ «HDMI-1.4» ومنفذ «Displayport» ومنفذ شبكة LAN.