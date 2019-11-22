المصدر: الامارات اليوم

إنشاء أيقونات سطح المكتب عبر «كروم»

يفضل كبار السن وذوو الخبرات القليلة في استخدام الحاسب وجود أيقونات تنقلهم إلى الصفحات التي يفضلونها بمجرد النقر فوقها. وربما كان هذا أحد أسباب إقبال الكثيرين على استخدام المتصفحات الصينية التي تعتمد على هذه الطريقة. لكن المتصفحات الأخرى، منها «كروم»، تتبع طرقاً مختلفة في إنشاء الأيقونات، بحيث يتمكن المستخدم من إنشاء تلك الأيقونات أو الاختصارات فوق سطح المكتب في الحاسبات المكتبية، والوصول للصفحة المرغوبة وقتما يريد، باتباع ما يلي: افتح المتصفح وانقر قائمة التنقل الرئيسة فيه، وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «المزيد من الأدوات» More tools وانقر فوقه، ومن ثم مرر داخل النافذة المنبثقة التي ستظهر بجوار النافذة السابقة، حتى تصل إلى خيار «إنشاء رمز مختصر» Create shortcut وانقر فوقه، وبعدها اكتب داخل النافذة المنبثقة الاسم الذي ترغب به للاختصار الجديد في الحقل الفارغ الموجود أمامك، ثم انقر زر «الإنشاء» Create ذا اللون الأزرق في نهاية الجانب الأيمن من النافذة.

تجنّب مشكلات النشر على «يوميات Line»

يتيح تطبيق Line للمراسلات النصية والصوتية، إمكانية تبادل المواد الصوتية ومقاطع الفيديو والملصقات من خلاله، فضلاً عن إمكانية استخدامه عبر الحاسبات التي تعمل بنظامي التشغيل «ماك» و«ويندوز»، إلى جانب الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب اللوحية. لكن أحياناً تصادف مستخدمي التطبيق بعض المشكلات التي لا يعرفون سبباً لها أثناء النشر عبر صفحة اليوميات الخاصة بالمستخدم، منها اختفاء بعض الملصقات أو عدم ظهور المواقع الجغرافية. وقد يظن المستخدم أن التطبيق يعاني مشكلات خاصة بالإصدار أو بالتحديث فيراجع ذلك دون جدوى. والحقيقة أن المشكلة تعود للحدود التي يقرر التطبيق الوقوف عندها عند النشر من خلاله. ولتتجنب مشكلات النشر على صفحة اليوميات عبر التطبيق، اتبع التالي: احرص على ألّا يتجاوز العدد الإجمالي لحروف المنشور الواحد 10 آلاف حرف.

كما يجب ألّا تزيد عدد الملصقات والصور والفيديوهات الموجودة في المنشور الواحد على 20 عنصراً. وينبغي أيضاً ألّا تجعل عدد الملصقات الصوتية أو المنبثقة أو المتحركة يزيد على عنصر واحد، مع ملاحظة أنه ليس بمقدورك نشر هذا النوع من الملصقات مع الملصقات المعتادة.