تقرير: الجيل الخامس ضرورة لتطوير حلول لقطاعات الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع «هواوي»، تقريراً مشتركاً يسلط الضوء على أهمية وجود خدمة شبكية مبرمجة للتكيف مع نمو الأعمال، قادرة على توفير نقاط وصول متكاملة لتتناسب مع متطلبات الخدمات عبر قطاعات الأعمال. ويتناول التقرير الجديد مناقشة مجموعة من النقاط الرئيسة المتعلقة بتحديث وتحويل الشبكات بما ينسجم مع المتطلبات الناشئة عبر قطاعات الأعمال، وتنامي الطلب على تطوير حلول وخدمات جديدة وعالمية المستوى للأفراد والمؤسسات، تستند إلى تقنية الجيل الخامس.

ويستند التقرير على الشراكة التي تربط «دو» و«هواوي»، والرامية إلى تطوير البنية التحتية الأساسية للشبكة، وتعزيز مرونتها وقدرتها على تلبية متطلبات النمو المتوقعة، وذلك بالاعتماد على نهج تقسيم الشبكة. وتتيح هذه الشراكة لشركة «دو» ابتكار خدمات جديدة واسعة النطاق، وتقليل الوقت المطلوب لإطلاقها في السوق، لاسيما مع التطورات التي تشهدها قدرات شبكة الجيل الخامس ومجموعة المنتجات والحلول المستندة إليها.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سليم البلوشي: «تشهد قطاعات الأعمال في وقتنا الراهن تحولات كبيرة، نتيجة ظهور العديد من التقنيات الناشئة التي غيرت ملامح عصرنا الحالي، الأمر الذي بات يتطلب تطوير خدمات وحلول رقمية ذات مستوى عالمي، يتم توفيرها مع ضمان مستوى الخدمة، ما يسهم في خلق فرص أعمال جديدة، وإحداث تأثيرات إيجابية في مجالات الخدمات المقدمة للأفراد وتلك التي يتم تقديمها للمؤسسات عبر قطاعات الأعمال». وأضاف: «ستسهم عملية تطوير وتحويل شبكتنا من الجيل الخامس المستندة إلى السحابة، في مساعدتنا على مواجهة التحديات المستقبلية، وخلق فرص جديدة في السوق، فضلاً عن طرح خدمات تتسم بمرونتها وقابليتها للتخصيص، بما ينسجم مع احتياجات كل قطاع. وتتيح لنا شراكتنا مع (هواوي) لتطوير شبكتنا الذكية المستندة إلى الخدمات الآلية بالكامل مواكبة التحولات، والارتقاء بعمليات الشبكة وفق نهج الحلول الشبكية كخدمة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» في الإمارات، لي شي: «تفخر (هواوي) بشراكتها الاستراتيجية مع (دو) للاستفادة من القدرات الفائقة التي توفرها تقنية الجيل الخامس».