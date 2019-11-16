شركة أميركية تطرح قاعدة إرساء لشحن الكمبيوتر

المصدر: إلينوي ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «أو دبيلو سي» الأميركية OWC عن إطلاق قاعدة الإرساء Thunderbolt 3 Pro Dock الجديدة، بسعر يبلغ 349 دولاراً (نحو 1280 درهماً).

وأوضحت الشركة أن قاعدة الإرساء Thunderbolt 3 Pro Dock الجديدة يتم توصيلها بأجهزة الكمبيوتر عن طريق كابل Thunderbolt 3، وعندما يتم توصيلها بجهاز الكمبيوتر المحمول، فإنها تشحنه مباشرة بقدرة تصل إلى 60 واط.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لقاعدة الإرساء الجديدة على منفذيThunderbolt 3، وثلاثة منافذUSB-A 3.1 من الجيل الأول، ومنفذ eSATA بسرعة 6 غيغابت/‏‏ثانية، ومنفذ DisplayPort، ومنفذ Ethernet بسرعة 10 غيغابت/‏‏ثانية، وقارئ بطاقة الذاكرة SD، وCFast.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن توصيل شاشة بدقة 5K عن طريق منفذ Thunderbolt، بينما يقتصر منفذ DisplayPort على دقة 4K.