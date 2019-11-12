«تمبلر» تطلق وظيفة الدردشة الجماعية

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أعلنت منصة التدوين «تمبلر» Tumblr، أمس، عن إطلاق وظيفة الدردشة الجماعية، حيث يمكن لجميع المستخدمين قراءة ما تتم مناقشته في هذه الدردشات العامة، غير أن مؤسس مجموعة الدردشة يمكنه تحديد الأشخاص المسموح لهم بالمشاركة في الدردشة الجماعية، التي يمكن أن تضم 100 عضو كحدٍّ أقصى.

وأضافت أنه لا توجد هناك أي قيود بشأن عدد مجموعات الدردشة، التي يمكن للمستخدم المشاركة فيها، أو عدد مجموعات الدردشة التي يمكن للمستخدم إنشاؤها بنفسه.

وأفادت منصة التدوين بأنه يمكن العثور على الدردشات الموجودة بالفعل عن طريق وظيفة البحث، كما يمكن للمستخدم إنشاء مجموعة دردشة بسهولة في لوحة التحكم، من خلال النقر على الزر المعني في أعلى الجانب الأيمن، أو أن يقوم المستخدم بحركة مسح إلى اليمين في Tumblr، إلى أن تظهر الأيقونة «+» الخاصة بإنشاء مجموعة جديدة. وأشارت «تمبلر» إلى أن وظيفة الدردشة الجماعية تتوافر بدءاً من إصدار التطبيق (14.5.1) للأجهزة الجوالة، المزودة بنظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».