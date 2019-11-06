المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الوصول إلى تفاصيل بطاقة «أبل»

حرصت شركة «أبل» على إخلاء بطاقتها من التفاصيل التي ينبغي أن تظهر عليها. ورغم أن مظهر البطاقة صار بالفعل مميزاً، إلا أن ذلك أوجد مشكلة لبعض المشترين الذين يقومون بعمليات الشراء عبر الـ«ويب»، لكن المشكلة لا تظهر على معظم المواقع التي تدعم بطاقة «أبل» لأن تفاصيلها متاحة داخل خدمة Apple Pay، وكل ما تحتاج إليه هو فقط التحقق من هوية صاحب البطاقة، باستخدام بصمة الإصبع أو بصمة الوجه. لكن المستخدمين الذين يفضلون مطالعة تفاصيل البطاقة للوصول إلى رقمها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها، يمكنهم الوصول إلى هذه التفاصيل من خلال «تطبيق المحفظة» Wallet app. فإذا رغبت في الوصول إلى المعلومات والتفاصيل الخاصة بالبطاقة اتبع ما يلي: افتح تطبيق المحفظة واختر «بطاقة أبل» من داخل القائمة الظاهرة، ثم انقر زر المزيد، ومن ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «معلومات البطاقة»، واستخدم بصمة الإصبع أو بصمة الوجه لتأكيد هويتك، ثم عرض تفاصيل البطاقة.

معرفة استخدام البيانات عبر «واي فاي»

يقدم نظام التشغيل «ويندوز10» قدراً كبيراً من البيانات التي تساعد المستخدمين على التعرف إلى خصائص الشبكات التي يستخدمونها، بل وتفاصيل الاستخدام الخاص بكل نوع من هذه الشبكات. ويعني ذلك أن بإمكان المستخدم مثلاً التعرف إلى إحصاءات الاستخدام الخاصة بالشبكات التي يتصل بها جهازه. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10» ورغبت في التعرف إلى إحصاءات استخدامك للبيانات عبر «الواي فاي» اتبع الآتي: انقر فوق قائمة ابدأ، ومرر داخل الجانب الأيسر من النافذة حتى تصل إلى ترس الإعدادات، ثم انقر فوق قسم «الشبكة والإنترنت» Network And Internet، ومرر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «استخدام البيانات» Data Usage وانقر فوقه، وبعدها ابحث تحت قسم «النظرة العامة» Overview عن قسم شبكات «واي فاي» وانقر فوقه، وعندها ستظهر نافذة جديدة تحتوي على بيانات الاستخدام الخاصة بكل شبكات «واي فاي» التي اتصل بها جهازك خلال الأيام الـ30 الأخيرة.