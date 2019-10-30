استخدام «ساعة أبل» لمراجعة المواعيد

من الميزات التي يقدمها تطبيق «التقويم» الخاص بأجهزة «أبل»، أن يراجع المستخدم مواعيده عبر كل أجهزته. ويتيح ذلك للمستخدم الاكتفاء بالنظر في التطبيق على الساعة، ليطالع مواعيده التالية أثناء ممارسته للرياضة، دون أن يضطر إلى حمل الهاتف. فتطبيق «التقويم» يزامن البيانات مع هاتف «آي فون» دائماً. فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، فإنه يمكنك مراجعة مواعيدك من خلال الساعة، بالضغط على زر «التاج الرقمي» Digital Crown في الجانب الأيمن من الساعة، ثم اختر تطبيق «التقويم» calendar على الساعة من بين قائمة التطبيقات الظاهرة، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة بداخلها رقم اليوم.

ويمكنك بدلاً من ذلك الاعتماد على «سيري» في تأدية المهمة، بالنقر مع التثبيت لبرهة فوق زر «التاج الرقمي».

قل لـ«سيري» بعد ذلك: «سيري ما الوضع في التقويم الخاص بي؟» Siri, what’s on my Calendar?. ثم مرر للأعلى أو للأسفل، لتشاهد المزيد من الأيام والمناسبات.