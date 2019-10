المصدر: الامارات اليوم - دبي

تسديد مدفوعات بطاقة «أبل»

أطلقت شركة «أبل» بطاقتها الائتمانية المصمّمة خصيصاً للعمل عبر هواتف «آي فون». وربطت الشركة استخدام البطاقة الجديدة بتطبيق المحفظة وبخدمة «أبل باي»، ليتمكن مستخدمها من الدفع من خلالها للمتاجر عبر الإنترنت، مع إمكانية مراجعة عمليات الإنفاق التي قام بها، والاطلاع على تقرير النفقات الشهري في تطبيق المحفظة.

فإذا كنت من مستخدمي البطاقة، ورغبت في تسديد مدفوعات البطاقة، يمكنك اتباع التالي: افتح تطبيق المحفظة على الهاتف، وانقر زر «الدفع» pay ذا اللون الأسود، ثم حدد المبلغ الذي ترغب في دفعه، وذلك من خلال ضبط المؤشر لزيادة أو تقليل المبلغ، وعندها ستشاهد اسم المصرف الذي سيتم خصم المبلغ من خلاله. وبعد ذلك انقر مرتين فوق الزر الجانبي في هواتف «آي فون» المزودة بملمح التعريف ببصمة الوجه، أو ضع إصبعك على مكان اللمس في هواتف «آي فون» المزودة بملمح التعرف الى البصمة. وبمجرد الانتهاء يمكنك مطالعة تطبيق المحفظة، وستجد أن المبلغ المرصود تم دفعه. وهنا احرص على دفع المبلغ المطلوب فقط.

استخدام ملمح التنبؤ بالصفحات

تساعد خدمة التنبؤ بالصفحات، التي فعّلها متصفح Brave أخيراً، على تحميل صفحات الـ«ويب» بطريقة أسرع، وهي ميزة اشتهر بها متصفح «كروم». فإذا كنت من مستخدمي Brave وترغب في تفعيل هذه الميزة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل رأس أسد برتقالية اللون، وتوجه إلى أيقونة التنقل الرئيسة فيه وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» Settings وانقر فوقه.

ومن ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «الإعدادات الإضافية» Additional Settings وانقر فوقه.

وبعدها مرر داخل الجانب الأيمن من الصفحة حتى تصل إلى تبويب «الخصوصية والأمن» Privacy and security، وعندها حرك المؤشر المجاور لخيار «استخدام خدمة التنبؤ لتحميل الصفحات بسرعة أكبر» Use a prediction service to load pages more quickly من اليسار إلى اليمين لتفعيله، وبموجب ذلك سيظهر أمامك لون برتقالي.