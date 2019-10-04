«لوجيتك» تُطلق لوحة مفاتيح بأزرار قابلة للاستبدال

المصدر: لوزان - د.ب.أ

أعلنت شركة «لوجيتك»، عن إطلاق لوحة مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب وبأزرار قابلة للاستبدال.

وأوضحت الشركة السويسرية أن لوحة المفاتيح (G Pro X) الميكانيكية تهدف إلى تلبية متطلبات اللاعبين المحترفين أو الهواة، مشيرة إلى أنها تتوافر بثلاثة أنواع من الأزرار الميكانيكية: (Clicky) و(Linear) و(Tactile).

وأضافت أنه تم تطوير لوحة المفاتيح الجديدة من خلال التعاون مع أكثر اللاعبين شهرة، حيث تم استعمال لوحات المفاتيح من سلسلة (Pro) بواسطة فرق المحترفين (Broken Blade و TSM League of Legends) على أشهر منصات العالم الإلكترونية.

وبينت الشركة أن موصل Micro-USB القابل للخلع يعمل على ضمان عدم تلف «الكيبل» أثناء النقل، لافتة إلى أن لوحة المفاتيح الجديدة تشتمل على إضاءة RGB قابلة للتخصيص، والتي يمكن تخزينها في ملفات التعريف بالذاكرة الداخلية.

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر طرح لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري.