المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إظهار صفحات الـ«ويب» بشكل أكبر

إذا كنت من مستخدمي متصفح «سفاري» عبر أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك إظهار صفحات الـ«ويب» بشكل أكبر باتباع الآتي: افتح المتصفح عبر جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل بوصلة صغيرة، ثم توجه إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة وانقر فوق قائمة Safari، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق خيار «التفضيلات» Preferences، وبعد ذلك انقر فوق تبويب «المواقع» Websites داخل النافذة الجديدة، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل الكرة الأرضية في أعلى يمين الشاشة، انقر خيار «تقريب الصفحات» Page Zoom في الجانب الأيسر من النافذة، وعندها أزل كل المواقع التي سبق لك القيام بضبط إعداداتها حتى تنطبق الإعدادات الجديدة عليها، واختر كل المواقع تحت قائمة «المواقع المعرفة» Configured Sites وانقر زر «الحذف» Remove في نهاية النافذة، ثم انقر فوق الزر الذي يشير للأسفل بجوار خيار «عند زيارة المواقع الأخرى» When visiting other websites في نهاية النافذة، واختر مستوى التقريب الذي ترغب فيه.

تفعيل التجوّل الافتراضي في «خرائط أبل»

أضاف نظام التشغيل «آي أو إس 13» تحديثاً جديداً لتطبيق «خرائط أبل» أطلق عليه اسم Look Around. ويشبه الملمح الجديد ملمح التجوّل الافتراضي في «خرائط غوغل»، حيث يمكن للمستخدم مطالعة الشوارع والأماكن بطريقة ثلاثية الأبعاد، ومن ثم التعرف إلى الشكل الذي تبدو عليه المواقع التي يقصدها على أرض الواقع. فإذا رغبت في تفعيل الملمح الجديد اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «خرائط أبل» على جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل خريطة صغيرة، ثم ابدأ البحث عن العنوان أو المكان أو المدينة التي ترغب في الاطلاع على مكانها، وعندما يصبح الموقع ظاهراً أمامك، انتقل إلى نهاية الجانب الأيسر من الصفحة، وانقر فوق الرمز المصغر الخاص بملمحLook Around الذي يبدو في شكل منظار صغير، ومن ثم انقر على الخريطة للتحرك عبر الشارع، كما يمكنك النقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل سهمين متعاكسين في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة لتشاهد الخريطة الخاصة بالمكان أسفل منطقة التجوّل الافتراضي الخاصة به.