لوحة مفاتيح جديدة لألعاب الفيديو

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «ليون كاست»، أمس، عن لوحة المفاتيح LK100 الجديدة، التي تخاطب عشاق ألعاب الفيديو، لافتة إلى طرح اللوحة في الأسواق العالمية بسعر يبلغ 45 يورو (نحو 190 درهماً).

وأفادت الشركة الألمانية بأن لوحة المفاتيح الجديدة لا تعتمد على المفاتيح الميكانيكية، لكنها تعول على غشاء بحيث تكون الأزرار مركبة على قبة مطاطية، وبالتالي توفر للمستخدم شعوراً مثالياً بضغط المفاتيح.

وذكرت أن لوحة المفاتيح الجديدة تشتمل على وظيفة مضادة للتشويش، بحيث يمكن الضغط المتزامن على أزرار عدة بسلاسة، ودون حدوث تداخل أو تشويش.

وأشارت «ليون كاست» إلى أن لوحة المفاتيح (LK100) تمتاز بتصميم كامل مع زر FN، كما أنها تزخر بإضاءة RGB، ويمكن التحكم في إضاءة لوحة المفاتيح في ست مناطق، عن طريق اختصارات لوحة المفاتيح، ودون الحاجة إلى برامج تشغيل.