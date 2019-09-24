«أونيكس» تطرح قارئ كتب إلكترونية

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «أونيكس»، أمس، عن قارئ الكتب الإلكترونية (Boox Max3) بسعر 860 دولاراً (نحو 3156 درهماً).

وأفادت الشركة الصينية، بأن قارئ الكتب الإلكترونية الجديد يأتي بشاشة قياس 13.3 بوصة وبدقة وضوح (2200×1650 بيكسل)، مشيرة إلى أن شاشة القارئ تعمل بالحبر الإلكتروني (E-Ink).

وذكرت الشركة أنه تم تزويد قارئ الكتب الإلكترونية (Book Max3) بمعالج «كوالكوم» ثماني النوى بسرعة تصل إلى اثنين غيغاهرتز. وأضافت أن القارئ الجديد يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعة أربعة غيغابايت، فضلاً عن ذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، التي يمكن زيادتها عبر منفذ (OTG-USB) فقط.

وأوضحت «أونيكس» أن قارئ كتبها الجديد، يعمل بنظام التشغيل «أندرويد 9»، لافتة إلى أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على ماسح بصمات الأصابع، إضافة إلى شريحة (WiFi) وسماعتين لتشغيل الكتب الصوتية.