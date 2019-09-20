«سامسونغ» تطرح حاسوباً للاستخدامات الشاقة

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت شركة «سامسونغ»، أمس، عن إطلاق الحاسوب اللوحي «غالاكسي Tab Active Pro» الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الحاسوب الجديد يدعم قلم الإدخال (S-Pen) ويتضمن بطارية قابلة للاستبدال مع توافر إصدار LTE. وأضافت أن الحاسوب يأتي بشاشة قياس 10.1 بوصات تعمل بدقة وضوح 1920 x 1200 بيكسل، مع معالج كوالكوم رباعي النوى يعمل بسرعة تصل إلى اثنين غيغاهرتز وذاكرة وصول عشوائي سعة أربعة غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، مشيرة إلى أنه يمكن زيادة سعة التخزين بكل سهولة عن طريق استعمال بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وأشارت إلى أن الحاسوب اللوحي الجديد يمتاز بكاميرا أمامية بدقة ثمانية ميغابيكسل وكاميرا رئيسة على الجانب الخلفي بدقة 13 ميغابيكسل. ولم تكشف «سامسونغ» عن موعد طرح أو أسعار حاسوبها الجديد في أسواق المنطقة العربية.