«غوغل» تطلق وظيفة الذكريات في تطبيق الصور

أعلنت شركة «غوغل»، أمس، عن إطلاق وظيفة «الذكريات» Memories في «تطبيق الصور» Photos الخاص بها، حيث تقوم هذه الوظيفة بتذكير المستخدم باللحظات الماضية.

وأوضحت الشركة أن «غوغل Photos» يوفر الألبومات المصغرة تلقائياً، التي يتم عرضها عن طريق الخوارزميات في علامة تبويب المعالج، وتحت شعار «اعرض ما فعلته قبل عام» تقوم وظيفة الذكاء الاصطناعي من «غوغل» بعرض أفضل الصور لليوم المعني.

وأضافت أنه بدلاً من الصور المتقطعة للذكريات، ينشئ التحديث الحالي لتطبيق «غوغل Photos» نسخة أكثر تنظيماً لوظيفة الذكريات، مشيرة إلى أنها لن تقوم مستقبلاً بإنشاء ألبومات على الحافة العلوية من الشاشة تحت علامة التبويب «الصور»، التي ستحل محلها علامة التبويب «الذكريات».

وبيّنت أن وظيفة الذكريات تعمل بطريقة مشابهة لوظيفة «القصص» Stories في تطبيق «إنستغرام».

ماونتن فيو - د.ب.أ