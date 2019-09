المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكثر الفيديوهات شعبية في «يوتيوب»

يفضل الكثيرون مشاهدة المحتوى المرئي، عن الاطلاع على المحتوى النصي أو الصوتي. لذلك، تحظى مواقع الفيديو بعدد لا حصر له من الأعضاء والمتابعين. ويأتي في مقدمتها موقع «يوتيوب» الذي يمتلئ بآلاف القنوات ذات الاهتمامات المتعددة. وعندما يزور المرء قناة جديدة، فإنه يرغب في التعرف إلى أفضل الأفلام التي صادفت شعبية ورواجاً عبر هذه القناة ليقرر الاشتراك بها أم لا. ولذلك، يمكن للمستخدم الاطلاع على أكثر أفلام القناة شعبية عبر التوجه أولاً إلى قناة «يوتيوب» التي ترغب في التعرف إلى محتواها الأكثر رواجاً.

ابحث عن تبويب: «مقاطع الفيديو» videos وانقر فوقه، ثم انقر فوق خيار: «الترتيب بحسب» Sort By، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة صغيرة تضم ثلاثة خيارات.

انقر فوق الخيار الأول الخاص بـ«الفيديوهات الأكثر شعبية»Most popular التي حظيت بأعلى نسب المشاهدة في القناة، وستظهر مقاطع الفيديو الأكثر شعبية في أعلى النافذة الجديدة، بينما تظهر أقلها شعبية في الأسفل.

استخدام «تلفاز أبل» شاشة عاكسة لـ «ماك»

إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك» و«تلفاز أبل» Apple TV، فإنه يمكنك استخدام التلفاز شاشة عرض لما يحدث على أجهزة «ماك»، وذلك من خلال تشغيل Apple TV والتأكد من أنه متصل بشبكة «واي فاي» نفسها المتصل بها جهاز «ماك».

انقر فوق زر «البث» AirPlay، وفي حال لم يكن الزر ظاهراً أمامك، فتوجه إلى القائمة الرئيسة التي تحمل شعار «أبل»، ومن النافذة المنسدلة، انقر فوق خيار: System Preferences، ثم انتقل إلى قسم: Displays وانقر داخل المربع المجاور لخيار:Show mirroring options in the menu bar when available في نهاية النافذة.

مرّر داخل النافذة المجاورة لزر AirPlay ثم انقر فوق: Apple TV.

ستلاحظ هنا أن زر AirPlay أصبح مظللاً، وإذا نقرت فوقه ثانية ستلاحظ ظهور مجموعة خيارات، وهنا يمكنك أن تنقر فوق خيار: «شاشة الانعكاس المدمجة بالشاشة»Mirror Built-in Retina Display لتعديل حجم سطح المكتب الخاص بجهاز «ماك» على شاشة التلفاز، أو تركه ليتناسب مع شاشة التلفاز.