54 وظيفة مبتكرة في مستقبل تقنية المعلومات

المصدر: القاهرة ــ الإمارات اليوم

في مشروع بحثي كبير للتنبؤ بوظائف المستقبل، شارك فيه علماء وباحثون أكاديميون وخبراء من مختلف التخصصات والقطاعات، استحوذت الوظائف الجديدة المتعلقة بتقنية المعلومات على 54 من 100 وظيفة مستقبلية.

وجرى التنبؤ بوظائف المستقبل في إطار مشروع بحثي نفذته كل من «جامعة جريفيث»، و«جامعة ديكين» بالاشتراك مع شركة «فورد» الأميركية، واستغرق المشروع أكثر من عام، عقدت خلاله عشرات اللقاءات والمناقشات بين علماء وباحثين على دراية بالتطورات الجارية والمتوقعة في المجالات المختلفة، ثم توصلوا إلى 100 وظيفة محتملة يمكن أن توجد في المستقبل، ونشر الفريق التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف على موقع خاص بالمشروع عنوانه 100 jobsofthefuture.com

تقنية معلومات

راجعت «الإمارات اليوم» قائمة الـ100 وظيفة المحتمل ظهورها مستقبلاً، وتبين أن تقنية المعلومات سيكون لها الحصة الكبرى في تلك الوظائف، إذ سجلت القائمة 54 وظيفة إما مرتبطة بصناعة تقنية المعلومات والاتصالات نفسها بصورة مباشرة، أو ستنشأ في قطاعات مختلفة مثل الطب والرعاية الصحية، والإنشاءات الهندسية، والطيران، وأنظمة النقل والمواصلات، والتجارة والبيع بالتجزئة، والحياة المنزلية وتطبيقاتها ومنتجاتها، ومجالات التعليم والتعلم الذاتي، والحياة الشخصية، والزراعة والبيئة وقطاع التصنيع لا سيما المركبات ذاتية القيادة.

مجالات بارزة

وضمت وظائف تقنية المعلومات بعض المجالات البارزة التي استحوذت على أكثر من وظيفة مستقبلية، منها الوظائف المتعلقة بمجال البيانات، والتي تضمنت وظيفة «سمسار سلع البيانات»، و«مصمم حلول تخزين البيانات»، و«استراتيجي خصوصية البيانات»، و«أخصائي إعادة تدوير نفايات البيانات»، و«أخصائي التشخيص الطبي القائم على البيانات»، و«محلل بيانات الطب الشرعي».

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، هناك بعض الوظائف مثل: «معلم الذكاء الاصطناعي»، و«أخصائي الروبوتات البرمجية المتخصصة في مساعدة الطفل»، إذ تتوقع الدراسة أن تساعد الروبوتات الأطفال على اللعب بأمان، إذ يمكن تهيئة وتخصيص هذه الروبوتات وبرمجتها لتتماشى مع تفضيلات الأسرة والقيم والقواعد المتبعة في التربية.

وظائف لافتة

وظهرت كذلك وظيفة «محلل شذوذ الأنظمة الآلية»، وهو شخص متخصص في التحليل الآلي للشذوذ الذي يمكن أن يحدث في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وعلاجها لتتناسب بشكل أفضل مع احتياجات الناس.

وهناك أيضاً وظيفة «أخصائي تحسين الذاكرة» الذي يعمل على زيادة قدرة الناس على العمل، والتذكر من خلال زرع الشرائح الرقمية بالجسم.

ومن الوظائف اللافتة للنظر كذلك وظيفة «أخصائي الحنين إلى الماضي» لمن يرغب العيش في بيئات مصممة لعرض الماضي، وزيارته من خلال تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز.

الوظائف المستقبلية ذات العلاقة بتقنية المعلومات:

1. معلم الذكاء الاصطناعي

2. مترجم الخوارزميات

3. مستكشف أخطاء نظم النقل التلقائي

4. محلل «شذوذ» الأنظمة الآلية

5. مصمم ملف تعريف السيارة ذاتية القيادة

6. محلل السلوك التنبؤي

7. أخصائي نظم الحنين للماضي

8. مهندس حلول الأمن الحيوي

9. مهندس الطباعة الحيوية

10. محلل المواهب بسلاسل الكتل

11. كبير ضباط التعزيز الرقمي

12. أخصائي روبوتات البرمجية «بوتس» لمساعدة الطفل

13. أخصائي علم النفس السيبراني

14. سمسار سلع البيانات

15. مصمم حلول تخزين البيانات

16. استراتيجي خصوصية البيانات

17. فلّاح أو مزارع البيانات

18. أخصائي إعادة تدوير نفايات البيانات

19. أخصائي التشخيص الطبي القائم على البيانات

20. عامل دعم القرار

21. أخصائي المناحل الرقمية

22. مصمم رقمي للأعضاء المزروعة بالجسم

23. أخصائي النصب التذكارية الرقمية والمحفوظات

24. أخصائي استكشاف وتصليح الأخطاء

25. منظم المجال الجوي للطائرات دون طيار

26. مصمم تجارب استخدام درونز

27. مثبت أنظمة الطاقة والبيانات

28. أخصائي منظفات التكنولوجيا الحيوية الدقيقة

29. قرصان أخلاقي

30. محلل بيانات الطب الشرعي

31. منظم الفوضى الافتراضية

32. مصمم التقنيات اللمسية

33. مدير الابتكار

34. سمسار التكنولوجيا المنزلية المتكاملة

35. مطور تعلم الآلة

36. مهندس ميكاترونيك

37. مصمم المباني الضخمة ثلاثية الأبعاد

38. أخصائي مزج وسائط الإعلام بأسلوب «ريميكس»

39. أخصائي تحسين الذاكرة

40. مصمم تجربة متعددة الحواس

41. مهندس طبي

42. مدير العلامة التجارية الشخصية ومنسق المحتوى

43. مبرمج حاسبات كمية

44. مدير متجر النقل الواقعي الافتراضي

45. أخصائي أخلاقيات الروبوت

46. ميكانيكي الروبوت

47. مهندس صيانة الشبكات الفضائية

48. مدير تقنية الظلال بالمؤسسات

49. خبير الغبار الذكي

50. فنان أسراب الدرونز

51. مبتكر تجربة الواقع الافتراضي

52. مصمم شخصية المساعد الشخصي الرقمي

53. أخصائي الجراح الافتراضي

54. أخصائي رقمي لاستصلاح النفايات