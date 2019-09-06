«لوجيتك» تطلق فأرة لاسلكية للمستخدمين المحترفين

المصدر: لوزان - د.ب.أ

أعلنت شركة «لوجيتك» السويسرية، أمس، عن إطلاق فأرة لاسلكية جديدة، بهدف تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين.

وأشارت الشركة إلى أن تصميم الفأرة (MX Master 3)، التي يبلغ سعرها 109 يورو (نحو 458 درهماً)، يشبه الفأرة العملية المريحة (MX Vertical)، لكنها ليست مصممة بشكل عمودي ومخصصة لمستخدمي اليد اليمنى فقط.

وذكرت أن الفأرة الجديدة تشتمل على طارة التمرير المزودة بتقنية Magspeed الكهرومغناطيسية، التي توفر للمستخدم إمكانية التمرير بدقة عالية وسرعة وفائقة.

وأوضحت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية للفأرة تشتمل أيضاً على زرين رئيسين واثنين من الأزرار الإضافية وطارة التمرير لإصبع الإبهام، فضلاً عن توافر ملفات تعريف الاستخدام، التي تحدد برمجة الأزرار للبرامج المختلفة بشكل دقيق.

وبينت أنه يتم توصيل الفأرة الجديدة عن طريق تقنية «بلوتوث» أو بروتوكول «لوجيتك Unifying» مع ما يصل إلى ثلاثة من الأجهزة المزودة بنظام «مايكروسوفت ويندوز» وأجهزة «أبل ماك» و«لينوكس»، كما يمكن التحويل بينهما بنقرة زر.

- يمكن توصيل الفأرة

الجديدة بـ3 أجهزة

عبر «بلوتوث».