«فيتبيت» تطرح ساعة ذكية مقاومة للماء

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أطلقت شركة «فيتبيت» الأميركية، ساعتها الذكية (Versa 2) الجديدة بسعر يبلغ نحو 200 دولار (نحو 735 درهماً). وبينت الشركة أن الساعة الجديدة تمتاز بشاشة (AMOLED) قياس 1.4 بوصة، وبدقة وضوح (300×300 بيكسل)، في حين تزيد مدة تشغيل البطارية على أربعة أيام.

وأضافت أن الساعة الجديدة تتمتع بمقاومة الماء حتى عمق 50 متراً، كما أنها تقوم أوتوماتيكياً بتتبع معدل ضربات القلب والخطوات والسعرات الحرارية المحروقة وسلوك النوم.

وأشارت الشركة إلى أن الساعة (Versa 2) الذكية تشتمل على ذاكرة داخلية تبلغ نحو 2.5 غيغابايت، فيما تدعم تقنيتي (Bluetooth 4.2) و(NFC) للتمكن من الشراء باستخدام Fitbit Pay.

وأفادت بأن الساعة تدعم أيضاً المساعد الصوتي «أمازون Alexa»، الذي يمكن توجيه الأوامر الصوتية له عبر «ميكروفون» بالجانب الأيمن من الساعة.