المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تنزيل الرسوم البيانية من «جداول غوغل»

يقدّم تطبيق «جداول غوغل»Google Sheets الفرصة لإنشاء الرسوم البيانية بسهولة كبيرة، وذلك بمجرد إدخال البيانات إلى التطبيق. كما يسمح بتشارك هذه الرسوم البيانية عبر تطبيقات «غوغل درايف» المختلفة. كما أتاح «غوغل» للمستخدم تصدير هذا الرسم البياني في شكل ملف صور، ثم إدخاله إلى التطبيق المرغوب فيه. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيقGoogle Sheets فإنه يمكنك تنزيل أحد الرسوم البيانية في شكل ملف صور، من خلال تسجيل الدخول أولاً إلى حسابك عبر تطبيق «غوغل درايف» من خلال الرابط:https:/‏‏/‏‏drive.google.com.

افتح بعد ذلك الملف الذي يحتوي على الرسم الذي ترغب في تنزيله، ثم انقر فوق الرسم البياني أو المخطط لتحديده.

انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية أعلى الجانب الأيمن من الرسم، ثم مرّر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى: «التنزيل بصيغة» Download as وانقر فوقه.

وأخيراً، انقر داخل النافذة المنبثقة فوق: PNG image، وبموجب ذلك سيتم تنزيل الرسم كصورة إلى جهازك.

إلغاء اقتران الأجهزة بأجهزة «ويندوز 10»

تلعب تقنية «بلوتوث» دوراً مهماً في توصيل الأجهزة، ومن ذلك توصيل أجهزة الهاتف بمكبرات الصوت. إلا أنه قد تظهر أحياناً مشكلة عند الرغبة في فصل السماعات عن الكمبيوتر المحمول وتوصيلها مع الهاتف، إذ تظهر رسالة تشير إلى اقترانها بالكمبيوتر. والحل في هذه الحالة هو فك الارتباط بينها وبين الكمبيوتر أولاً قبل الشروع في اقترانها بالهاتف. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام «ويندوز 10»، فإنه يمكنك فك الاقتران بين الكمبيوتر وأجهزة «بلوتوث» المقترنة به من خلال النقر فوق قائمة «ابدأ» start، ثم توجه إلى أقصى الجانب الأيسر من النافذة الجديدة، وانقر فوق «الإعدادات» settings.

انقر داخل النافذة الجديدة فوق تبويب: «الأجهزة» Devices، وهنا ستظهر أمامك نافذة تضم مجموعة الأجهزة المقترنة بجهازك عبر «بلوتوث»، وعليك النقر فوق الجهاز الذي ترغب في إزالته منها.

سيظهر أمامك خياران، انقر فوق الخيار الأول منهما الخاص بـ«إزالة الجهاز» Remove device، ثم انقر فوق خيار: «نعم» Yes لتأكيد قرارك.