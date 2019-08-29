6 إرشادات لطباعة منزلية ثلاثية الأبعاد جيدة النتائج

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

حدّد فريق تقني عدداً من الإرشادات والخيارات التي رأوها تجسد «الوصفة الآمنة» للمبتدئين، لاستخدام الطباعة الرقمية ثلاثية الأبعاد في المنزل، موضحين أن تلك الوصفة تتكون من أربع طابعات تتسم برخص السعر وسهولة التشغيل، فضلاً عن ستة إرشادات ونصائح تتعلق بكيفية التشغيل للحصول على نتائج جيدة ومقبولة.

ووضع الوصفة فريق من الباحثين والخبراء التقنيين في معامل الاختبار وورش التحليل والمقارنة، التابعة لموقع «سي نت نيوز» بعدما أجروا اختبارات عملية لمجموعة من الطابعات المنزلية ثلاثية الأبعاد، وكان موضوع الاختبار، طباعة تمثال نصفي للرئيس الأميركي السابق، إبراهام لنكولن.

وبعد التجارب انتهى الفريق إلى وضع الجزء الأول من الوصفة، وهي اختيار أربع طابعات من بين أكثر من 10 طابعات جرى اختبارها، كما حدد ست نصائح للتشغيل، تمثل النصف الثاني من الوصفة، وذلك استناداً إلى خبرة التشغيل العملي الفعلي خلال الاختبارات المطولة التي جرت. ووفقاً لـ«سي نت نيوز» فإن الطابعات الأربع هي:

«ميني دلتا في 21»

تعدّ الطابعة «ميني دلتا في 21» من إنتاج شركة «مونو برايس»، وهي الأفضل على الإطلاق من حيث السعر، قياساً إلى ما تحققه من نتائج في الطباعة، وسهولة في التشغيل. ووصفها الخبراء بأنها طابعة ثلاثية الأبعاد كاملة الميزات عند اتخاذ الخطوة الأولى للدخول في عالم الطباعة الرقمية المنزلية، لكنها لا تحقق أفضل النتائج قياساً الى طابعات أخرى.

«فلاج فروج إدفينشر 3» و«فوكسيل»

حصلت الطابعتان «فلاج فروج إدفينشر 3» و«فوكسيل» على نتائج متساوية ومتفوقة على غيرهما من الطابعات في معيار سهولة التشغيل، وإلى جانب ذلك فهما يقدمان سعراً مقبولاً، وإن كان أعلى قليلاً من الطابعة «ميني دلتا في 21». والملاحظات عليهما تمثلت في أنهما لا تتيحان خيارات واسعة في الطباعة، لكنهما تحتويان على منطقة طباعة مغلقة بالكامل، وواجهة شاشة تعمل باللمس، ووسادة طباعة مرنة تتيح إمكانية طباعة المطبوعات بجودة عالية وبسهولة.

«فلاج فروج إنفينتور 2»

فازت الطابعة «فلاج فروج إنفينتور 2» على غيرها في معيار تأمين حماية المنتجات الجارية طباعتها، حيث إن غرفة الطباعة محكمة الغلق، كما أنه عند فتحها تتوقف الطباعة تلقائياً، في حين أن وسادة الطباعة كبيرة وقابلة للإزالة وإخراجها لأغراض التنظيف، وهي مزوّدة بسطح علوي مرن ذكي يتقلب مغناطيسياً، كما أنها تحقق جودة أعلى من العديد من منافسيها، على الرغم من أنها بالحجم نفسه تقريباً، ومزوّدة بشاشة لمس ملونة ذات مساحة أكبر، ما يجعل التعامل مع الطابعة أسهل بكثير.

نصائح

وبالنسبة لإرشادات التشغيل للحصول على نتائج جيدة، حدّد فريق الباحثين ست نصائح للتشغيل تتمثل في ما يلي:

المواد المستخدمة

تستخدم معظم الطابعات المنزلية ثلاثية الأبعاد، بلاستيكاً من نوع «بي إل إيه» أو من نوع «إيه بي إس»، والتوصية بالنسبة للطابعات الثلاثية الأبعاد المنزلية هو استخدام البلاستيك «بي إل إيه» لأنه آمن صحياً وغير سامّ، ومصنوع غالباً من نشا الذرة وقصب السكر، ويعالج بسهولة وغير مكلف، ولذلك فهو يناسب المبتدئين. لكن أبرز عيوبه أن المنتجات المطبوعة به تكون حساسة للحرارة والتسخين، وتتعرض للصهر، لذلك لا ينصح بترك المطبوعات ثلاثية الأبعاد المصنوعة منه على لوحة القيادة بالسيارة في يوم حار.

علامة البلاستيك

يوصي الخبراء باستخدام بلاستيك «بي إل إيه» من العلامة التجارية «هاتش بوكس»، إذ إنها الأقل سعراً، مع جودة معقولة، كما أنها موجودة في أحجام بوزن نصف كيلوغرام وكيلوغرام واحد، على هيئة لفائف.

خيوط الألوان

معظم المطبوعات المنزلية ثلاثية الأبعاد تبدو أفضل باللون الأبيض العادي، لكن من أراد التلوين عليه اختيار خيوط ألوان معينة تناسب اللون المطلوب في الشيء المطبوع. وينصح الخبراء، المبتدئين بعدم اللجوء لخيوط الألوان، خصوصاً اللون المعدني، وغيره من الألوان غير المعتادة، لأن ذلك يجعل المطبوعات متقطعة أو هشة.

الإعدادات المطلوبة

تشتمل معظم الطابعات ثلاثية الأبعاد على البرامج الموصى بها أو ترتبط بها، التي يمكنها معالجة تحويل الملفات ثلاثية الأبعاد أو الملفات الأخرى إلى تنسيقات تدعمها الطابعة. ويوصي الخبراء بالتدرج في الإعدادات المطلوبة للطباعة، لتفادي المشكلات المترتبة على الإعدادات المعقدة غير المنضبطة، ومنها أن الطباعة لا تتم على وسادة الطباعة بشكل سليم، وهي مشكلة شائعة الحدوث.

الانتباه للدعم

لا تعمل الطابعات المنزلية ثلاثية الأبعاد مع المتراكبات الكبيرة، كما يحدث مثلاً عند طباعة ذراع تخرج من جسم ما وتتخذ شكلاً مائلاً، وهنا تكون هناك حاجة إلى ما يسمى «الدعم»، وهي خاصية موجودة في برمجيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويمكنها في العادة حساب وإضافة الدعم المطلوب في هذه الحالات، التي قد تتطلب طباعة بعض الأجزاء على حدة، ثم تقطيع الدعامات بوساطة قواطع صغيرة، وتحديد أي نقاط أو حواف خشنة والتعامل معها.

ملف ثلاثي الأبعاد

أياً ما كان الشيء المطلوبة طباعته، فلابد من الحصول على ملف ثلاثي الأبعاد خاص به، يتم توليده من صورة أو مجموعة صور، أو تصميم خاص بهذا الشيء، ويمكن للمبتدئين الاستعانة بموقع Thingiverse.com، وهو مستودع ضخم للملفات ثلاثية الأبعاد لأي شيء، وكل ما يمكنك التفكير فيه، من «البوكيمون» إلى الشطرنج إلى التحف المنزلية، ومن يرغب في إنشاء تصميم خاص به يمكنه الاستعانة بعشرات البرامج المتخصصة. ويرشح الخبراء برنامج «تينكر كارد» الذي يناسب المبتدئين أكثر من غيره.