«فيس بوك» تطرح تحديثين لبرامج تحسين أمن «إنستغرام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فيس بوك» عن تطبيق تحديثين أمنيين على منصة «إنستغرام»، بهدف تعزيز مستوى أمنها وتحسين حماية مستخدميها من اختراق حساباتهم. ويوسّع التحديث الأول نطاق تطبيق «برنامج مكافآت الإبلاغ عن إساءة استخدام البيانات» ليشمل منصة «إنستغرام»، أما التحديث الثاني فيقدم برنامج مكافآت اكتشاف الأخطاء في خدمة «تشيك آوت» على «إنستغرام»، قبل نشر تلك الخدمة خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وأطلقت «فيس بوك»، في أبريل الماضي، «برنامج مكافآت الإبلاغ عن إساءة استخدام البيانات»، بهدف تحسين قدرتها على اكتشاف الانتهاكات المحتملة لسياسات منصة «فيس بوك»، ومكافأة الأشخاص الذين يبلغون عن مطوري التطبيقات الذين يسيئون استخدام بيانات المنصة، وبالتحديث الجديد مددت «فيس بوك» البرنامج ليشمل «إنستغرام».

والهدف من ذلك تعزيز حماية المعلومات التي يتبادلها المستخدمون على «إنستغرام»، وتشجيع المتخصصين في أمن المعلومات على الإبلاغ عن إساءة استخدام المنصة حتى تتخذ الإجراءات اللازمة سريعاً. ومثلما يحدث في برنامج مكافأة اكتشاف الأخطاء، ستقدم المكافآت عن بلاغات إساءة الاستخدام بناء على مستوى خطورتها واتساع نطاق تأثيرها.

ولأن برنامج مكافآت الإبلاغ عن إساءة استخدام البيانات يمثل مبادرة هي الأولى من نوعها على هذا الصعيد، ترحب شركة «فيس بوك» بملاحظات الجمهور على تطوير البرنامج وتحسينه، وإذا كان المستخدم مهتماً بالمشاركة في البرنامج، تُرجى مراجعة أحدث نسخة من شروط الانضمام إليه عبر الرابط:

(https:/‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏‏www.facebook.com/‏‏‏‏‏‏data-abuse).

ويتعلق التحديث الثاني بخدمة «تشيك آوت» على «إنستغرام»، التي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من خلال منصة «إنستغرام» من دون الخروج من التطبيق، وهي متوافرة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية فقط. وحرصاً على ضمان أمن هذه الخدمة في مراحل توسعها لتشمل مختلف بقاع العالم، دعيت مجموعة مختارة من المتخصصين في مجال الأمن لاختبارها.