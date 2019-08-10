المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تفعيل «عدم الإزعاج» في «أمازون أيكو»

يعتبر ملمح عدم الإزعاج Do Not Disturb أحد الملامح المهمة التي أضافتها أنظمة التشغيل إلى الأجهزة المختلفة حتى لا تصبح مصدراً للإزعاج الدائم لمستخدمها، وإذا كنت من مستخدمي سماعات «أمازون أيكو» Amazon Echo، فبمقدورك تفعيل وضع عدم الإزعاج من خلال تطبيق «أليكسا» باتباع هذه الخطوات:

- افتح تطبيق «أليكسا» ثم افتح القائمة، وانقر فوق Settings.

- انقر فوق Device Settings.

- اختر الجهاز الذي تريده من القائمة.

- مرر للأسفل حتى تصل إلى General ثم انقر فوق Do Not Disturb.

- حرك المؤشر من وضع الإيقاف إلى وضع التشغيل.

- إذا كنت ترغب في تحديد أوقات معينة لتفعيل الملمح خلالها وعدم تفعيله في غيرها، فحرك المؤشر المجاور لخيار الجدول Scheduled في النافذة نفسها إلى وضع التشغيل، ثم انقر لتبدأ بتحديد وقت البدء Start ووقت الانتهاء End الذي تريده.

- انقر فق السهم الموجود في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة للعودة إلى شاشة إعدادات الجهاز، أو أغلق تطبيق أليكسا.