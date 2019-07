المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ملمح الاستكشاف في «مستندات غوغل»

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «مستندات غوغل» Google Docs، فإنه يمكنك تجريب استخدام أيقونة الاستكشاف التي تتيح معرفة المزيد من المحتوى المتعلق بالمستند الذي تعمل عليه، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك على التطبيق عبر الـ«ويب» أولاً.

افتح المستند الذي ترغب في العمل عليه، ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيسر من الصفحة، وانقر فوق أيقونة الماسة الخاصة بـ«الاستكشاف» Explore.

ستظهر أمامك نافذة جديدة في يسار الصفحة تشبه نافذة بحث «غوغل». وهنا اكتب مصطلح البحث داخل حقل النص الظاهر أمامك أعلى النافذة، ثم اختر فئة البحث التي ترغب في البحث داخلها من بين فئات البحث الثلاث الموجودة أسفل حقل النص وهي: «ويب» و«صور»، و«درايف»، علماً بأن البحث في هذه الفئة الأخيرة تعني البحث داخل ملفاتك الخاصة التي تحتفظ بها على تطبيق «غوغل درايف».

بعد انتهاء عملية البحث، يمكنك النقر فوق الأيقونة التي تشبه حرف «X» في أعلى الشاشة لغلق نافذة الاستكشاف.

إيقاف التصحيح التلقائي في «فايرفوكس»

يراجع متصفح «فايرفوكس»، تلقائياً، التهجئة الخاصة بالكلمات التي يدخلها المستخدم إلى حقول النص المحتوية على أكثر من سطر. وبمجرد أن ينتهي المستخدم من كتابة كلمة معينة، يقارنها المتصفح بالكلمات الموجودة في القواميس المثبتة به. وإذا وجد خطأ ما، فإنه يضع خطاً أحمر تحت الكلمة. إلا أن بعض المستخدمين قد لا تروقه هذه الميزة، لأن المتصفح يعتبر الكثير من الكلمات خاطئة كونها غير مذكورة في القواميس المثبتة به. ولذلك، فإنه يمكن إيقاف ميزة التصحيح التلقائي، من خلال فتح المتصفح، ثم النقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة به.

مرر داخل النافذة ثم انقر فوق Options، ومرر حتى تصل إلى «الخيارات العامة» General وانقر فوقها، ثم انقر فوق: «اللغة» Language.

في بعض إصدارات المتصفح ستجد قسم اللغة ضمن التبويب الخاص بـ«المحتوى».

أزل علامة التأشير من داخل المربع المجاور لخيار: «مراجعة الهجاء أثناء الكتابة»Check your spelling as you type، ثم أغلق الصفحة.