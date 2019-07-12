المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

النسخ والحذف الجماعي للألواح في «بنترست»

تعد شبكة «بنترست» من الشبكات الاجتماعية الناجحة في مجال الصور، وتسمح بإعادة تنظيم الألواح بشكل يضمن رضا المستخدم، وذلك من خلال حذف بعض الملصقات Pins أو نقلها من لوح إلى آخر أو نسخها، فإذا رغبت في نقل مجموعة كبيرة من الملصقات بشكل جماعي من لوح إلى آخر، اتبع هذه الخطوات:

• افتح حسابك على «بنترست»، ثم انقر فوق ملفك الشخصي.

• ستظهر أمامك نافذة جديدة، انقر فوق Boards.

• مرر داخل الجانب الأيمن من النافذة التالية ثم انقر فوق Organize.

• انقر فوق الملصقات التي ترغب في إعادة تنظيمها.

• انتقل إلى أعلى يمين الشاشة، وابدأ اختيار الإجراء الذي ستقوم بتنفيذه مع الملصقات المختارة، كالنقر فوق Delete إذا أردت إلغاء الصور السابق تحديدها.

• انقر فوق Copy لو أردت نسخ الصور ولصقها في لوح آخر، بحيث تظهر في كليهما.

• انقر فوق Move لنقل مجموعة الصور إلى لوح آخر، فتظهر في اللوح الجديد فقط.

• انقر في النهاية فوق Done في أعلى الشاشة.