المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تسجيل الخروج من أجهزة «نيتفليكس»

يتيح تطبيق «نيتفليكس» على الهاتف مشاهدة ما يريده في كل مكان، لكن أحياناً قد يستعين المستخدم بحسابه على «نيتفليكس» في مشاهدة العروض على أجهزة الأصدقاء أو في الفنادق وغيرها، وقد ينسى تسجيل الخروج. ولهذا السبب تسمح «نيتفليكس» للمستخدم بتسجيل الخروج من حسابه عن بعد، وإنهاء الجلسات النشطة وقتما يريد. فإذا كنت من مستخدمي «نيتفليكس»، فإن بمقدورك التوجه إلى حساب الشبكة على الـ«ويب»، وتسجيل الخروج من كل الأجهزة باتباع ما يلي: سجل الدخول إلى حسابك على «نيتفليكس» إذا كنت تمتلك أكثر من حساب، كحسابات أفراد الأسرة الآخرين، ثم انقر أيقونة ملفك الشخصي، ومن النافذة المنسدلة التي ستظهر، انقر خيار «الحساب Account»، ثم مرر إلى الأسفل تحت تبويب «الإعدادات» Settings، وانقر خيار «تسجيل الخروج من جميع الأجهزة»Sign out of all devices، لتظهر نافذة جديدة لتأكيد تسجيل الخروج، وعندها انقر داخلها خيار «تسجيل الخروج» Sign Out.

إعداد «آي باد» للتحكم في HomeKit

تسمح شركة «أبل» بإدارة أجهزتها المنضوية تحت مجموعة HomeKit عبر «تطبيق المنزل» Home app الموجود على أجهزة «آي أو إس»، غير أن بعض الملامح التي يمكن الاستفادة منها في هذه الأجهزة تتطلب أن يختار المستخدم جهازاً معيناً، ويجعله بمثابة «مركز رئيس للتحكم»Home Hub. ويظل هذا الجهاز متصلاً بالكهرباء، ومتصلاً بـ«الويب» في المنزل أثناء وجود أصحابه في الخارج. والفائدة الحقيقية لهذا الجهاز الذي يستخدم كمركز تحكم رئيس في أجهزة HomeKit هو السماح باستخدام ميزات الأتمتة التي تعتمد على المواقع إذا كانت مدعومة من قبل أجهزة HomeKit. فإذا كنت من مستخدمي مجموعة HomeKit، ورغبت في استخدام جهاز «آي باد» كجهاز تحكم مركزي في أجهزتها، اتبع الآتي: افتح تطبيق «الإعدادات»، ومرر إلى الأسفل حتى تصل إلى تطبيق المنزل وانقر فوقه، ثم ابحث داخل النافذة التالية عن خيار «استخدام جهاز (آي باد) كجهاز تحكم رئيس» Use this iPad as a Home Hub، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق لتفعيله.