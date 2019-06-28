«شاركون» تطلق بطاقة صوت USB خارجية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «شاركون» الألمانية، أمس، عن إطلاق محول تناظري رقمي USB صغير، يجعل من سماعة الرأس التقليدية نظاماً صوتياً فائق النقاء.

وأوضحت الشركة أن بطاقة الصوت Gaming DAC Pro S الجديدة تمتاز بقدرة خروج تبلغ اثنين فولت، ومعدل أخذ عينات يصل إلى 96 هرتز عند 24 بت.

وأضافت أن البطاقة الخارجية الجديدة لا تتطلب أي برامج إضافية، حيث يتم تركيبها بكل سهولة في منفذ USB، وتوصيله بسماعة الرأس أو السماعات التقليدية، مشيرة إلى أنه يتوافر مقبس 3.5 ملم مطلي بالذهب لقابس TRRS وقابس «الجاك»، ولكن الشركة لفتت إلى أنه عند الرغبة في استعمال بطاقة الصوت مع جهاز «أندرويد»، فإنه يلزم توافر محول OTG منفصل.

وبينت «شاركون» أن بطاقة الصوت USB الجديدة لا يزيد وزنها على ثمانية غرامات، مشيرة إلى أن معدل تشويش الإشارة SNR يبلغ 100 ديسيبل، مع دعم مقاومة من 16 إلى 300 أوم.

وذكرت الشركة أن بطاقة الصوت Gaming DAC Pro S تتوافر في الأسواق بسعر 30 يورو (نحو 126 درهماً).