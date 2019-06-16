توقعات بالموافقة على اندماج شركتي «سبرينت» و«تي موبايل»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

من المرجح أن توافق وزارة العدل الأميركية على صفقة اندماج بين شركتي «سبرينت»، و«تي موبايل» اللتين تتنافسان في سوق الاتصالات بالولايات المتحدة، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».

وسيؤدي هذا الاندماج إلى تأسيس شركة أكبر كثيراً لمنافسة شركتي «ايه تي آند تي»، و«فيريزون». وتُعد «تي موبايل» ثالث أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ 55 مليار دولار. وتأتي «سبرينت» في المركز الرابع بقيمة سوقية تقدر بنحو 26 مليار دولار. وتسمح سلطات مكافحة الاحتكار بالاندماج فقط إذا باعت الشركتان أجزاء مهمة منهما، لتأسيس منافس قوي في سوق الاتصالات الأميركية، حسبما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها. ولم يصدر تعليق فوري من شركتي «سبرينت»، و«تي موبايل».

وقد منحت مفوضية الاتصالات الاتحادية الضوء الأخضر لصفقة الاندماج المثيرة للجدل. وترغب الشركتان الكبيرتان في إتمام الصفقة بحلول الشهر المقبل.