المصدر: الامارات اليوم

إنشاء نقاط استعادة النظام في «ويندوز»

إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10»، وأردت تشغيل ملمح حماية نظام التشغيل، ثم إنشاء نقاط لاستعادة النظام، اتبع الآتي: توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة وانقر أيقونة البحث، ثم اكتب داخل حقل البحث في نهاية الشاشة «نقطة استعادة النظام» restore point، لتظهر نتائج البحث في أعلى النافذة، عندها انقر النتيجة الأولى التي تتحدث عن «إنشاء نقطة استعادة للنظام» create a restore point، ثم انقر فوق القسم local disk ضمن المستطيل الوارد تحت عنوان «إعدادات الحماية» protection settings، وبعدها انقر زر configure الموجود تحت الجانب الأيمن من المستطيل. وفي النافذة التالية، انقر داخل الدائرة المجاورة لخيار «تشغيل حماية النظام»Turn on system protection، ثم حرك المؤشر الموجود في النافذة نفسها لتحديد مساحة القرص disk space usage التي تخصصها لهذا الغرض، على ألا تقل عن خمسة ميغابايت، وبعد ذلك انقر زر «الموافقة» ok، ثم فوق زر الموافقة في النافذة التالية.

تحويل صوت «استريو» إلى صوت أحادي.

تصاحب «ساعة أبل» مستخدمها في كل مكان، لاسيما أثناء ممارسة التمرينات الرياضية. وفي هذه اللحظات يميل المستخدم إلى الاستماع للمحتوى الصوتي، وذلك بالطبع من خلال سماعات الأذن، لكن البعض تعوقه أحياناً بعض الظروف عن الاستماع للمحتوى الصوتي عبر سماعتي الأذن، لذا يضطر للاعتماد على سماعة أذن واحدة، وفي هذه الحالة قد لا يتمكن من الاستماع للمحتوى بشكل جيد. لذا حلت شركة «أبل» هذه المشكلة عن طريق تحويل الصوت من صوت «استريو» إلى صوت أحادي، عبر سماعة واحدة، ليصل إلى المستخدم بالنقاء نفسه الذي يحصل عليه باستخدام السماعتين. فإذا رغبت في تفعيل هذه الميزة، اتبع ما يلي: افتح تطبيق الساعة عبر الهاتف المقترن بها، توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة وانقر تبويب «ساعتي» My Watch، ثم مرر داخل النافذة الجديدة، وانقر تبويب الإعدادات العامة، ومرر مجدداً داخل النافذة الجديدة، وانقر تبويب تسهيل الوصول، ثم ابحث عن قسم «السماع» Hearing، وفعل خيار «الصوت الأحادي» Mono Audio.