لوحة مفاتيح لعشاق الألعاب تعتمد على أزرار «ريزر»

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «ثيرمال تيك» التايوانية عن إطلاق لوحة مفاتيح جديدة لعشاق الألعاب تعتمد على أزرار «ريزر». وذكرت الشركة أن لوحة المفاتيح Level 20 RGB Razer Green Gaming Keyboard الجديدة تأتي بوزن 1500 غرام، ومزودة بلوحة من الألمنيوم لتوفير المزيد من الثبات والاستقرار. وأشارت «ثيرمال تيك» إلى أنها اعتمدت على مفاتيح ميكانيكية من شركة «ريزر»، التي تتحمل ما يصل إلى 80 مليون نقرة.

وأوضحت أن لوحة المفاتيح الجديدة تشتمل على لوحة الأرقام والعديد من الأزرار الإضافية، كما يمكن تخزين ملفات التعريف الشخصي والإعدادات على ذاكرة بمساحة أربعة ميغابايت، ويسري الأمر نفسه على تهيئة إضاءة RGB.

وأشارت الشركة إلى أن لوحة المفاتيح الجديدة تمتاز بسرعة الاستجابة، وهو ما تظهر فائدته أثناء ألعاب الفيديو.