«أنكر» تكشف عن شاحن سريع بمنفذين

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة أنكر (Anker) عن إطلاق الشاحن السريع PowerPort+ Atom III المزود بمنفذي شحن.

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاحن السريع الجديد يعمل مع كل أجهزة USB-C بأقصى سرعة ممكنة بفضل تقنية PowerIQ 3.0، التي تتوافق مع تقنية كوالكوم Quick Charge 3.0 وتقنية Power Delivery (PD).

ويعتبر الشاحن الجديد أول شاحن من «أنكر» مزود بتقنية PowerIQ 3.0، ويمكنه توفير ما يبلغ مجموعه 60 واط عن طريق منفذ USB-A

وUSB-C، وعلى غرار الشواحن الأخرى من سلسلة Atom فقد تم استخدام أشباه الموصلات GaN عالية الكفاءة بدلاً من رقائق السيليكون، وهو ما ساعد على تصميم الشاحن الجديد بحجم أقل مقارنة بالشواحن التقليدية.

وأعلنت شركة أنكر عن إطلاق الشاحن السريع PowerPort+ Atom III في الأسواق العالمية مع نهاية شهر مايو الجاري بسعر يبلغ نحو 46 يورو.