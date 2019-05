المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفعيل الوضع الداكن في «فيس بوك ماسنجر»

يمكنك التمتع بميزة ملمح الوضع الداكن Dark Mode في «فيس بوك ماسنجر» أثناء الدردشة والتحدث عبر برامج التراسل في الليل أو في أماكن خافتة الإضاءة، من خلال فتح التطبيق على جهازك، ثم افتح إحدى المحادثات بالنقر فوق أي جهة من جهات الاتصال الموجودة يسار الشاشة.

انقر فوق أيقونة الوجه المبتسم smiley icon، وتأكد من اختيار «الرموز التعبيرية» emoji ثم ابحث بين مجموعة الرموز الظاهرة في نهاية الشاشة عن أيقونة القمر، وأرسلها لجهة الاتصال التي تتحدث إليها.

ستلاحظ ظهور مجموعة من أيقونات القمر على الشاشة، ثم سيظهر تنبيه في أعلى الشاشة «لقد عثرت على الوضع الداكن» You’ve found dark mode.

كما سيظهر أمامك خيار لتجربة الملمح، من خلال الإعدادات Try it in Settings، وهنا انقر فوقه لتنتقل إلى الإعدادات.

سيظهر أمامك زر الوضع الداكن في أعلى النافذة الجديدة، وهنا حرك المؤشر المجاور له من اليسار لليمين، ثم انقر فوق done في أعلى يمين الشاشة.