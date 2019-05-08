«إتش بي» تتيح منتجاتها عبر «أمازون الإمارات»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إتش بي» HP الأميركية، المتخصصة في مجال الكمبيوتر، عن إبرام شراكة طويلة الأمد مع «أمازون»، العاملة بمجال التجارة الإلكترونية، والتي أطلقت بدورها «Amazon.ae» في دولة الإمارات، مايو الجاري، بعد عملية الاستحواذ على منصة «سوق دوت كوم».

وبموجب اتفافية الشراكة بين الجانبين، ستتيح «إتش بي» محفظة منتجاتها بالكامل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية، والطابعات، والإكسسوارات، للمتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني الجديد «Amazon.ae»، والتطبيق الخاص به، والذي يقدم تجربة تسوق جديدة في دولة الإمارات.

ويضم Amazon.ae أكثر من 30 مليون منتج لشركات محلية وعالمية، بما في ذلك المنتجات التي كانت متاحة سابقاً من خلال «سوق دوت كوم»، إضافة إلى خمسة ملايين منتج من «أمازون الولايات المتحدة».

وقال نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشرق إفريقيا في شركة «إتش بي»، ماثيو توماس، إن الشراكة مع «أمازون» ستمكّن من توفير تجربة تسوق محسّنة ومبتكرة للمتعاملين.

وأضاف أن الشراكة ستعزز خدمات التوصيل، وسيشمل ذلك المزايا كافة، التي تقدمها (أمازون) للمتعاملين، كما ستسهم في توسيع نطاق منتجات الشركة في المنطقة.

من جانبه، قال الشريك المؤسس لـ«سوق.كوم» ونائب رئيس «أمازون» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رونالدو مشحور: «نركز دائماً في (أمازون) على تقديم أفضل تجربة متعاملين ممكنة، وذلك من خلال طرق عدة، تمثل إحداها الشراكة مع العلامات التجارية الرائدة مثل HP». وأكد أن Amazon.ae تجمع بين المعرفة المحلية لشركة «سوق»، والخبرات العالمية التي تمتلكها «أمازون».

يذكر أن منصة Amazon.ae، التي جرى إضفاء الطابع المحلي على محتواها بالكامل، تقدم تجربة تسوق سهلة للمتعاملين، إذ يمكن للمتسوقين الدفع بالدرهم من خلال بطاقات الائتمان المحلية والعالمية، أو الدفع نقداً عند الاستلام.