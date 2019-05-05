المصدر: الإمارات اليوم

نقل الملصقات من لوح لآخر في شبكة «بنترست»

تعتبر شبكة «بنترست» الشبكة الأولى عالمياً في مجال نشر وتشارك الصور، وتحظى بعدد كبير من المتابعين. وتتيح «بنترست» لكل مستخدم نشر وتشارك الصور والفيديوهات القصيرة من خلال الألواح Boards التي يتحدث كلٌّ منها عن موضوع معين، كما تسمح له بترتيب المحتوى في هذه الألواح وفقاً لرغبته، وتغيير مكان بعض المنشورات ونقلها من لوح إلى آخر. فإذا أردت نقل ملصق Pin أو منشور معين من لوح إلى آخر، فاتبع هذه الخطوات:

• سجل الدخول إلى حسابك على شبكة «بنترست»، ثم توجه إلى أيقونة ملفك الشخصي في أعلى الشاشة، وانقر فوقها.

• ستظهر أمامك نافذة جديدة، مرر داخلها حتى تصل إلى شريط القوائم وانقر فوق boards.

• مرر بين الألواح التي سبق لك إنشاؤها، ثم اختر اللوح الذي ترغب في نقل إحدى صوره إلى لوح آخر.

• انقر فوق الصورة المرغوبة، ثم فوق أيقونة القلم التي ستظهر في أعلاها، وداخل النافذة الجديدة، انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة أمام كلمة board، لتختار اللوح الذي تريده.

• انقر فوق save.