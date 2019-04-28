دبي تعزز مكانتها عالمياً وجهةً مربحةً لشركات التكنولوجيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد، عمار المالك، إن «تطور بيئة ريادة الأعمال في الإمارة يسهم في توفير فرص استثمارية مميزة للشركات والمستثمرين، بعيداً عن قطاعات تقليدية مثل العقارات»، مضيفاً أنه بعد استحواذ شركة «أوبر» على شركة «كريم» وصلت قيمة الأخيرة إلى 3.1 مليارات دولار، لتصبح أكبر مشروع ناشئ تكنولوجي يتحول إلى شركة «يونيكورن» في المنطقة، ويعبر هذا الإنجاز عن طموح دبي في المضي قدماً بمسيرة التميز.

وأضاف: «جاء هذا الإنجاز الذي حققته شركة (كريم)، أخيراً، في أعقاب استحواذ مجموعة (Naspers) للإعلام والإنترنت في جنوب إفريقيا بشكل كامل على (دوبيزل)، موقع الإعلانات المبوبة، مقابل 400 مليون دولار، في يناير الماضي، واستحواذ عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» على «سوق دوت كوم» مقابل 650 مليون دولار في 2017، ولاشك أن هذه الصفقات أسهمت في تعزيز مكانة دبي على الخريطة العالمية كوجهة تجارية واستثمارية مربحة لشركات الاستثمار في القطاع التكنولوجي».

وأشار المالك إلى أنه على مدى عقدين من الزمن، باتت دبي مركزاً لمجموعة من أبرز الشركات التكنولوجية التي انطلقت محلياً، لتصبح قصص نجاح على المستوى الإقليمي وحتى العالمي، ومنها شركة «كريم» و«سوق دوت كوم» و«دوبيزل»، و«بروبيرتي فايندر» و«أنغامي»، وغدت جزءاً لا يتجزأ من المشهد الرقمي المتطور ومتسارع النمو في دولة الإمارات. وتابع المالك: «نحن نؤمن بأن النجاح يولد النجاح، ولاشك بأن صفقة (كريم) ستلهم الشباب في مختلف أرجاء المنطقة، وستسهم في تحقيق إقبال أكبر على الاستثمار الجريء، ولعل صدى هذه القصة سيتردد لسنوات، ليبرز إمكانات النمو التي توفرها الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة للمستثمرين العالميين. وعلى الصعيدين المحلي والإقليمي نتوقع إقبالاً متزايداً على الاستثمار في الشركات الناشئة».

وأضاف: «علاوة على ذلك تبدي دبي آفاقاً واعدة للمواهب الناشئة في المستقبل المنظور، ولاشك أن تسهيل الحصول على تأشيرات طويلة الأمد وتشجيع المهنيين المتفوقين من ذوي الخبرة والمهارات، ورواد الأعمال والخريجين على العمل في دبي وإثبات جدارتهم وتأسيس شركاتهم الناشئة، بالإضافة إلى قوانين ملكية الشركات الأجنبية، تعتبر عوامل مهمة من أجل استقطاب المواهب والاستثمارات بالمنطقة».