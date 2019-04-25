المصدر: الامارات اليوم

تحويل ملفات Powerpoint إلى «جداول غوغل»

ظل برنامج العروض التقديمية Powerpoint الخيار المفضل للكثيرين في إعداد المحاضرات طوال السنوات الماضية. إلا أنه مع ظهور تطبيقات الـ«ويب» المكتبية، اتجه البعض إلى استخدام تطبيق «جداول غوغل» Google Slides كبديل لبرنامج Powerpoint. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Google Slides ورغبت في تحويل الملفات المعدة باستخدام برنامج Powerpoint إلى ملفات يمكن التعامل معها من خلال Google Slides، اتبع الخطوات التالية: افتح المتصفح وتوجه إلى تطبيق «درايف» على الويب عبر هذا الرابط:

https:/‏‏/‏‏drive.google.com

، ثم انقر زر «جديد» New في أعلى يسار النافذة، ومن ثم انقر خيار «تحميل ملف» File upload، وبعدها ابحث عن الملف المعد باستخدام برنامج Powerpoint ثم انقر فوق خيار «فتح» Open في نهاية الجانب الأيمن من النافذة. وإذا لم يتم فتح الملف تلقائياً عبر تطبيق Google Slides، ستحتاج إلى النقر فوقه بزر الفأرة الأيمن، ثم النقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «افتح بواسطة» Open with، ومن النافذة المنبثقة التي ستظهر انقر فوق تطبيق Google Slides.

إنهاء اشتراك التطبيقات في «تلفزيون أبل»

أحياناً يجد المستخدم أن اشتراكه في تطبيق معين، يكلفه مالاً كثيراً، أو أن النفع الذي يجنيه من وراء الاشتراك لا يوازي المال الذي يدفعه، وعندها قد يفكر في تعديل خطة الاشتراك أو إلغائها تماماً. فإذا تعرضت لهذا الموقف وكنت من مستخدمي أجهزة «تلفزيون أبل»، يمكنك إلغاء الاشتراك في التطبيقات باتباع التالي: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings على «تلفزيون أبل»، وانقر فوق تبويب «الحسابات» Accounts، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «الاشتراكات» Subscriptions في نهايتها، وانقر خيار «إدارة الاشتراكات» Manage Subscriptions، ومن ثم فوق الاشتراك الذي ترغب في إنهائه. وإذا لم يظهر الاشتراك في قائمة اشتراكاتك، فإن هذا يعني أنه تتم محاسبتك من خلال طرف آخر غير «أبل». أما إذا كان الاشتراك الذي ترغب في إدارته غير مثبت على جهاز التلفاز، ستحتاج إلى استخدام هواتف «آي فون» أو جهاز «آي باد» أو «آي بود تاتش» أو جهاز «ماك» لتغيير الاشتراك، وبعد ذلك انقر فوق خيار «إلغاء الاشتراك» Cancel Subscription، وأكّد قرارك بالإلغاء داخل النافذة التالية.