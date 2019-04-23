المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إخفاء المعلومات الشخصية في «وورد»

إذا كنت من مستخدمي برنامج Word 2016، الذي يحتوي على ملمح فاحص المستندات Document Inspector وأردت استخدام هذا الملمح، فاتبع ما يلي: افتح المستند المرغوب، وإن كان من الأفضل أن تنشئ منه نسخة جديدة لأن بعض التغييرات قد تكون دائمة، ثم توجه إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة وانقر فوق قائمة «ملف» File، ومن ثم انتقل إلى يمين النافذة الجديدة وانقر فوق قسم «مراجعة بعض الأمور» Check for Issues، وبعدها انقر الخيار الخاص بـ«فحص المستند» Inspect Document داخل النافذة التي ظهرت، لتظهر أمامك نافذة جديدة تضم قائمة المعلومات التي قد ترغب في إخفائها، كالتعليقات والمعلومات الشخصية والشروح وغيرها، وهنا ضع علامة التأشير داخل المربع المجاور للمعلومات التي ترغب في إخفائها، ثم انقر زر «الفحص» Inspect في نهاية الجانب الأيمن من النافذة، وبعدها ستظهر علامات التعجب على يسار الفئات التي قررت إخفاءها، وفي الجانب الأيمن سيظهر زر «إخفاء الكل» Remove All، لذا انقر فوقه لتوافق على هذا الإجراء، ثم انقر زر غلق النافذة.

إضافة الألوان إلى أعمدة «جداول غوغل»

تحتوي جداول البيانات عادة على كم كبير من المعلومات والأرقام، التي قد يجهل القارئ دورها وأهميتها.

لذا يحرص من أعد الجدول على إبراز أهم الأعمدة، التي يرغب في لفت الانتباه إليها، واستخلاص النتائج منها بمجرد إلقاء نظرة سريعة عليها، حيث يعتبر التمييز اللوني إحدى هذه الوسائل.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «جداول غوغل»، ورغبت في تمييز أحد الأعمدة المهمة بلون من الألوان التي يتيحها التطبيق، فاتبع الخطوات التالية: توجه إلى موقع تطبيق «درايف» على الـ«ويب» عبر هذا الرابط: https:/‏‏/‏‏drive.google.com، وسجل الدخول إلى حسابك، ثم ابحث عن الملف الذي ترغب في تمييز أحد أعمدته، وانقر فوقه لفتحه، ثم توجه إلى العمود المرغوب وانقر فوق الحرف الذي يميزه في الأعلى، ليتم تحديد العمود كله.

بعد ذلك انتقل إلى شريط الأدوات الموجود في أعلى الجدول، وانقر زر «الملء اللوني» Fill color، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل إناء ممتلئ بالألوان، ليظهر لوح الألوان، وهنا انقر اللون الذي ترغب في تطبيقه على العمود المختار.