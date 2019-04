المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف التشغيل التلقائي لفيديوهات التطبيقات

قدمت شركة «أبل» مجموعة من التعديلات والملامح الجديدة لتطبيق المتجر App Store مع طرح نظام التشغيل «آي أو إس 11» ومن أبرز الملامح التي أطلقتها إمكانية معاينة التطبيقات من خلال مقاطع فيديو صغيرة يتم تشغيلها تلقائياً أثناء تصفح المستخدم لتبويب اليوم أو التطبيقات أو الألعاب. ورغم أن هذه الميزة تقدم للمستخدم معلومات كثيرة عن محتوى التطبيق أو اللعبة، فإن البعض لا يفضلها عندما يتصفح المتجر عبر شبكة بيانات الهاتف، حيث تستنزف الكثير من هذه البيانات، لذا سمحت «أبل» بإمكانية إيقاف التشغيل التلقائي لهذه الفيديوهات عبر اتباع ما يلي: افتح تطبيق الإعدادات، ثم مرر حتى تصل إلى تبويب «آيتيونز ومتجر التطبيقات» وانقر فوقه، ومن ثم مرر داخل النافذة التالية وانقر خيار «التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو» Auto-Play Videos، لتظهر نافذة جديدة تضم مجموعة من الخيارات، الخيار الأول on خاص بتشغيل هذه المقاطع بشكل دائم، والخيار الثاني wi fi only يختص بتشغيل هذه المعاينة عندما يتصل الهاتف بالشبكات اللاسلكية فقط، لذا انقر الخيار الثالث الخاص بالإيقاف off.

حظر المتصلين غير المسجلين في FaceTime

تسهل تطبيقات الاتصال الوصول للأشخاص الذين يرغب المستخدم في التواصل معهم، كما تسهل عليه تلقي مكالمات الغير، سواء كانوا ضمن قائمة جهات الاتصال الخاصة به أو ليسوا ممن تضمهم هذه القائمة. ومن هذه التطبيقات تطبيق FaceTime عبر أجهزة «آي فون» وأجهزة «ماك»، غير أنه أحياناً قد يرغب المرء في حظر بعض المتصلين، لذا أتاحت شركة «أبل» للمستخدم القيام بذلك، لكن طريقة تنفيذه تختلف بحسب الجهاز المستخدم وبحسب وجود المتصل ضمن قائمة جهات الاتصال أو عدم وجوده بها، فإذا كنت من مستخدمي تطبيق FaceTime عبر أجهزة «ماك» ورغبت في حظر متصل معين غير مسجل في قائمة جهات الاتصال، اتبع الآتي:

افتح التطبيق وانقر أيقونة المعلومات، وتجدها في الجانب الأيمن من اسم المتصل وتبدو في شكل حرف «i»، ثم انتقل إلى خيار «إنشاء» Create، ومن ثم انقر مع التثبيت فوق زر Control ثم حدد اسم المستخدم ضمن قائمة المكالمات.

وبعدها مرر داخل النافذة الظاهرة حتى تصل إلى خيار «حظر المتصل» Block this Caller وانقر فوقه.