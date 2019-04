المصدر: الامارات اليوم

إنشاء الصور المجمعة عبر «إنستغرام»

لا تسمح شبكة «إنستغرام» للمستخدم بإنشاء صور مجمعة للقطات التي يفضلها. ورغم ذلك فإنها لا تمنع من الاستعانة بتطبيقات الجهات الخارجية التي تتيح هذه الميزة، ومنها: تطبيق Top. فإذا كنت ترغب في التمتع بهذه الميزة عبر هواتف «آي فون» مجاناً، يمكنك الاستعانة بتطبيق Top 9، وذلك باتباع الآتي: حمل تطبيق Top 9 على جهازك، وافتحه، وفعّل خيارات التنبيه بحسب تفضيلاتك، ثم أدخل اسم المستخدم الخاص بك على «إنستغرام»، وانقر خيار «الاستمرار» Continue، وبعدها سجل عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، ثم انقر خيار «العثور على أفضل تسع صور» Find My Top Nine، لتظهر نافذة جديدة يعرض لك التطبيق فيها أكثر تسع صور حازت الإعجاب، وعندها انقر خيار «الحفظ مع وجود العلامة المائية» Save with a watermark. وإذا لم ينل المنظر إعجابك، انقر خيار «احفظ بدون علامة مائية» Save Without Watermark لكن الأمر هنا سيتطلب أن تدفع بعض المال. وبعد ذلك اسمح للتطبيق بالوصول إلى تطبيق الصور لحفظ صورك في ألبوم الكاميرا، ثم انقر خيار الموافقة.

ضبط «إعادة الحساب» في «جداول غوغل»

عندما يجري المستخدم تغييراً على أحد مستندات تطبيق «جداول غوغل» Google Sheets يقوم التطبيق بـ«إعادة الحساب» Recalculation حتى تظل الحسابات محدثة لآخر لحظة. لكن بعض المستخدمين قد يفضل إعادة حساب العناصر بشكل أسرع من الملمح السابق. ولحسن الحظ، فإن التطبيق يتيح بعض الإعدادات التي يمكن من خلالها ضبط إعدادات الملمح ليتوافق مع احتياجات كل مستخدم. فإذا أردت تغيير إعدادات إعادة الحساب اتبع ما يلي: سجل الدخول إلى حسابك، وافتح الجدول الذي ترغب في إجراء التغيير عليه، ثم توجه إلى شريط القوائم وانقر قائمة «ملف» File، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «إعدادات الجدول»Spreadsheet settings وانقر فوقه، وبعدها انتقل إلى يمين النافذة التالية وتوجه إلى قائمة Calculation وانقر فوقها، ثم انتقل إلى قسم إعادة الحساب وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار On change، وعندها اختر الإعداد الذي تراه متناسباً مع احتياجاتك من الخيارات الموجودة.