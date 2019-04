المصدر: الامارات اليوم

إنشاء كلمة سر للمستندات في «آي فون»

تسمح شركة «أبل» الأميركية لمستخدمي أجهزة «آي فون» و«آي باد»، بإضافة كلمات السر للمستندات المهمة الموجودة في تطبيقات Pages وNumbers وKeynote.

فإذا كنت من مستخدمي تلك الأجهزة، فإنه يمكنك اتباع الخطوات التالية لحماية ملفاتك الموجودة على تلك التطبيقات بكلمة سر خاصة:

افتح المستند التابع لأي من التطبيقات الثلاثة السابقة، الذي ترغب في حمايته بكلمة سر، ثم انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في أعلى يمين الشاشة، لتظهر أمامك نافذة جديدة، مرر داخلها حتى تصل إلى خيار «إعداد كلمة السر» Set Password وانقر فوقه، ومن ثم اكتب كلمة السر التي تريدها أمام حقل «كلمة السر» Password، ثم أعد كتابتها داخل حقل «التحقق» Verify.

ويمكنك إضافة ملحوظة تذكرك بكلمة السر داخل حقل «التلميح» Hint.

كما يمكنك تفعيل ميزة فتح المستند باستخدام «بصمة الإصبع» أو «بصمة الوجه» Open with Touch ID/‏‏‏Face ID، وذلك بتحريك المؤشر المجاور لهذا الخيار من اليسار إلى اليمين، وبعد ذلك انقر فوق زر «تم» Done في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.

إحلال النص الجديد محل «الافتراضي»

تعتبر ميزة إضافة النص إلى الصور إحدى أبرز ميزات برنامج «فوتوشوب»، كما يتيح البرنامج للمستخدم تحرير هذا النص وتعديله بطرق عدة. غير أن بعض المستخدمين يلاحظ ظهور بعض أجزاء «النص الافتراضي» placeholder text أسفل النص الذي كتبوه. فإذا كنت تستخدم برنامج Photoshop CC وترغب في إزالة أجزاء النص التي لاتزال ظاهرة بعد تسجيل النص الخاص بك، اتبع ما يلي: افتح البرنامج وتوجه إلى شريط القوائم، ثم انقر قائمة «التحرير» Edit، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «التفضيلات» Preferences في نهاية القائمة وانقر فوقه.

وبعد ذلك مرّر داخل النافذة المنبثقة، حتى تصل إلى خيار «النوع» Type وانقر فوقه، وعندها ستظهر نافذة جديدة، ابحث داخلها عن خيار «ملء طبقات النص الجديدة بالنص الافتراضي» Fill new type layers with placeholder text، ثم انقر داخل المربع المجاور للخيار السابق لإزالة علامة التأشير منه، وتوجه إلى أعلى الجانب الأيمن من الشاشة وانقر فوق خيار «الموافقة» Ok.