المصدر: الامارات اليوم

إنشاء حسابات متعددة بالبريد نفسه

تشترط بعض المواقع التسجيل قبل الحصول على خدماتها، فيما تشترط أخرى وجود عنوان بريدي مختلف لتلقي الرسائل الإلكترونية الخاصة بكل نوع من المحتوى على حدة. لكن هذا الأمر يرهق المستخدم الراغب في تلقي رسائل بريدية بشأن أكثر من فئة من فئات المحتوى، لأنه سيضطر وقتها إلى التبديل بين الحسابات، وفتح أكثر من صندوق من صناديق البريد الوارد. والحقيقة أن بريد «جيميل» يتيح لمستخدمه تلقي رسائل هذه الحسابات المختلفة على البريد نفسه باتباع الآتي: ادخل إلى الموقع الذي ترغب في تسجيل الدخول إليه واكتب عنوانك البريدي المعتاد، وتابع إجراءات التسجيل، ثم أعد التجربة لكن بتسجيل عنوانك البريدي مضافة إليه نقطة بين بعض حروف القسم الأول من العنوان الوارد قبل علامة «@»، وبموجب ذلك سيعتبر الموقع الذي تقوم بالتسجيل فيه أن العنوانين البريديين مختلفين، أما «جيميل» فيحذف هذه النقاط تلقائياً ولا يعتبر أنها موجودة تلافياً لأخطاء الكتابة، ومن ثم سيرسل الرسائل التي تصل إلى العنوان الأول والثاني إلى صندوق الوارد نفسه.

تفعيل وضع الصمت في «ساعة أبل»

أحياناً يحتاج مستخدم «ساعة» أبل إلى لحظات من الصمت أثناء بعض الأوقات المهمة، حيث يلجأ البعض في هذه الحالة إلى تشغيل وضع «عدم الإزعاج» Do Not Disturb، بينما يفضل آخرون «وضع الصمت» Silent Mode. والحقيقة أن ثمة فوارق بين الوضعين، ففي وضع الصمت يتم إسكات الصوت فقط، وهو ما يعني أن ملمح الإحساس باللمس سيظل يعمل. كما أن وضع الصمت لا يوقف تنبيهات المنبه أو المؤقت على الساعة. فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» ورغبت في تفعيل وضع الصمت اتبع ما يلي: ادفع «التاج الرقمي» Digital Crown في الساعة لتتأكد من وصولك إلى واجهة الساعة، ثم مرر بإصبعك للأعلى لتصل إلى مركز التحكم، وبعدها مرر للأسفل وانقر زر الصمت. ويمكنك أيضاً الوصول إلى وضع الصمت في الساعة من خلال تطبيق الساعة على الهاتف، وذلك بالنقر فوق التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل ساعة يد، ثم النقر فوق تبويب «ساعتي» my watch، ومن ثم نقر خيار الصوت واللمس.